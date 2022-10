Imamo problem

Pred dvema tednoma je na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje potekala okrogla miza Gerontologija in geriatrija v starajoči se Sloveniji, posvečena izzivom oskrbe starejših v klinični medicini in primarnem zdravstvu. Vroče področje, ki sistemsko ni urejeno in je v praksi prepuščeno zagnanosti in iznajdljivosti posameznih zdravstvenih delavcev. Na okrogli mizi so strokovnjaki valili krivdo za zapostavljenost geriatrije v našem zdravstvenem sistemu na politike, politiki pa na stroko. Paliativna medicina, temelj dolgotrajne oskrbe starostnikov, ni bila omenjena. Razveseljujoče je bilo spoznanje, da so se tako gostje okrogle mize kot tudi poslušalci strinjali, da mora sodoben zdravstveni sistem omogočati tudi kakovostno zdravstveno oskrbo starejšim osebam.