Precej težje je doseči mehak pristanek v razmerah stagflacijskih pretresov na strani ponudbe kot v gospodarstvu, ki je pregreto zaradi prevelikega povpraševanja. Od druge svetovne vojne Fedu še ni uspel mehak pristanek, če je inflacija presegala pet odstotkov (trenutno je nad osem odstotkov) in če je brezposelnost pod petimi odstotki (trenutno znaša 3,7 odstotka). In če trd pristanek resno pričakujejo ZDA, je še bolj verjetno, da se mu tudi Evropa ne bo mogla izogniti. Razlogi so ruska kriza energentov, upočasnjena gospodarska rast Kitajske in dejstvo, da ECB s svojimi ukrepi še bolj zaostaja za krivuljo kot Fed.

So Združene države že v recesiji? Za zdaj še ne. A ZDA so že poročale o negativni rasti v prvi polovici leta in večina kazalnikov gospodarske aktivnosti v razvitih gospodarstvih kaže na močno upočasnitev gospodarske rasti. Ta pa se bo z zaostrovanjem denarne politike še poslabšala. Zato se je treba enostavno sprijazniti s tem, da je trd pristanek neizogiben in da se bo zgodil do konca leta.

Številni analitiki so o tem enakega mnenja, se pa zdi, da pričakujejo kratko in plitko recesijo. Sam sem že svaril pred takšnim optimizmom in poudaril, da je tveganje resne in dolgotrajne stagflacijske dolžniške krize visoko. Dejansko menim, da bodo centralne banke s svojimi prizadevanji, da inflacijo znižajo na ciljno raven, povzročile gospodarski in finančni zlom. Finance/Project Syndicate