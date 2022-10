Konrad Kuštrin je v oddaji Odmevi (21. 9.) ob obrazložitvi stavke, ki jo je napovedal zdravniški sindikat Fides, med drugim navedel, da v kolikor ima vlada denar za kazen zaradi odstopa od pogodbe o nakupu boxerjev, potem je tudi zahteva zdravnikov po izstopu iz enotnega plačnega razreda upravičena. Kakšno zvezo ima odstop sedanje vlade od pogodbe, ki jo je podpisala prejšnja vlada, z zahtevo Fidesa po izstopu iz enotnega plačnega sistema? To, da se bo z odstopom od pogodbe privarčeval denar, ki bo se lahko usmeril tudi v zdravstvo, Fidesa ne zanima – s tem tudi Kuštrin potrjuje to, kar je rekel Popovič, da njim »ni za višje plače«.

S to vlado se skratka Fides ne želi pogajati o višjih plačah zdravnikov, ker njihov cilj niso ne pogajanja in ne višje plače zdravnikov (kot sta posredno in neposredno povedala oba predstavnika Fides) in kar je običajna zahteva stavkajočih. Fides želi to vlado izsiljevati, ustvarjati nered s stavko. To smo že večkrat videli: gre za način, ko nekdo, ki ni na oblasti, nagaja in izsiljuje, kadar s pogajanji in dogovori v družbi ne more prevzeti oblasti, ki si jo želi (in ki ne želi biti del družbe, oziroma politična opcija, kateri pripada, želi biti nad družbo).

Majda Koren, Ljubljana