Že od julija 2014 so na sporedu TV Slovenija oddaje Pričevalci, katerih avtor zasnove in urednik je Jože Možina. Zanima me, koliko časa bodo te oddaje še na sporedu in kdo o njihovem predvajanju na TV SLO sploh odloča? Se vam ne zdi, da bi enkrat za vselej lahko nehali z obujanjem te naše preteklosti, ki nam ni v čast in ki nas večino državljanov Slovenije, še posebej mladi rod, niti slučajno ne zanima več. Ena in druga stran je med drugo svetovno vojno in po njej počela podobne napake in grozovitosti … A je eno jasno in glasno – belogardisti in domobranci so bili pomočniki okupatorja, partizani z zavezniki pa zmagovalci vojne in naši osvoboditelji. Naj se Možina in njemu podobni s tem že končno sprijaznijo in nehajo enkrat za vselej. Po več kot 70 letih imamo vsega tega dovolj!

Ob tem se mi zdi pomembno vprašanje tudi, kako o tem razmišljajo kandidati za novega predsednika države – še posebej Anže Logar, ki kot vodilni član SDS podpira »sveto vojno« med partizani in domobranci (v korist slednjih), ki jo njegov šef že od osamosvojitve naprej zlorablja v svoje politične namene. Tudi na zadnjem posvetu Jožetu Pučniku v spomin je Janša spet in še enkrat več nekajkrat ponovil besedo »zločin«, ki vemo na kaj se nanaša … Kot da bi imeli samo eni krvave roke in kot da bi se to dogajalo le pri nas. Če se spomnimo le na sto tisoče nedolžnih žrtev atomske bombe v Hirošimi in Nagasakiju in kaj vse se je po vojni dogajalo s pobijanjem nemških vojakov in kolaborantov po vsej Evropi, še posebej v Sovjetski zvezi. Pa se o tem ne govori in ne ponavlja kar naprej tako kot pri nas ter pri tem še laže in zavaja, kot na primer Branko Grims (SDS) septembra 2021 v oddaji Odkrito na TV SLO 3 pod vodstvom Igorja Pirkoviča, ko je izjavil, da so komunisti po vojni leta 1945 v Sloveniji pobili 100.000 ljudi. Po raziskavi Inštituta za novejšo zgodovino RS pa je v vojnem in povojnem nasilju vse skupaj umrlo 97.500 ali 6,5 % Slovencev, od teh takoj po koncu vojne okoli 14.000 ali 14,4 odstotka pod streli v izvensodnih pobojih.

Andrej Šušterič, Proseniško