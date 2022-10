Pisanje Tomaža Mastnaka je pomembno, ker nam dokazuje, da je mogoče razmišljati še kako drugače kakor po direktivah birokracije EU. Njegovo pisanje nam prenaša odpor večine človeštva proti imperializmu »zahoda«. Tomaž Mastnak širokemu bralstvu predstavlja teorije, ki odpirajo ljudem vredno prihodnost.

Številni odzivi v pismih bralk in bralcev dokazujejo, kako spodbudni in dobrodošli so njegovi prispevki za najširše občinstvo. Če bo uredništvo res zaključilo sodelovanje z njim, bo s tem okrnilo kakovost svojega časnika – in prikrajšalo bralke in bralce za iskro razuma v mraku ideološke vojne »zahodnega« kapitala proti ljudstvom sveta.

Noč je padla nad Evropo, noč imperializma in natovskega militarizma. Tukajšnja občila pa nam ugašajo še zadnje iskre samostojnega razmišljanja.

Rastko Močnik, Ljubljana