Začelo se je sojenje 32-letni medicinski sestri Lucy Letby, ki ji tožilstvo očita umore sedmih dojenčkov, petih dečkov in dveh deklic, ter še poskuse desetih drugih. Grozodejstva naj bi storila v enem letu, med junijem 2015 in junijem 2016, in sicer v bolnišnici v kraju Chester na severovzhodu Otoka. Letbyjeva ni priznala krivde po nobeni od 22. točk obtožnice. Že prvi dan sojenja je tožilec Nick Johnson poroti in zbranim v dvorani, med njimi so bili tudi starši majhnih žrtev, predstavil nekaj srhljivih podrobnosti iz njihovih kratkih življenj. Enega dojenčka je obtožena domnevno skušala umoriti kar trikrat, drugi pa je umrl že kakšno uro zatem, ko je prevzela skrb zanj. Tožilstvo je v uvodnem nagovoru izpostavilo še, da je družine nekaterih svojih domnevnih žrtev po njihovih smrtih spremljala na spletnih družbenih omrežjih. Tako so vsaj pokazali dokazi na njenem računalniku.

Smrti imele eno skupno točko: sestro Lucy

Pred januarjem leta 2015, ko se je obtožena tam zaposlila, je bilo število smrti novorojenčkov v tej bolnišnici statistično primerljivo z drugimi enotami po Združenem kraljestvu. V naslednjem letu in pol se je to drastično spremenilo. »V nasprotju z drugimi neonatalnimi enotami je v tej delala zastrupljevalka,« tožilec ni izbiral besed. Vse večje število smrti otrok, katerih stanje se je nepričakovano in izredno hitro poslabšalo, je začelo zelo skrbeti vodilne v bolnišnici. Dojenčki se niso odzivali na pravočasno oživljanje in druge vrste reševanja, nekaterim, ki se jim je stanje drastično poslabšalo, pa se je skoraj enako hitro (in kot po čudežu) tudi izboljšalo. Najmanj dva od dojenčkov sta bila zastrupljena z inzulinom, in to le nekaj dni po rojstvu. Na srečo je uspelo medicinsko osebje oba rešiti. »Mislili so, da je šlo za naraven zaplet. Na kraj pameti jim ni padlo, da je dojenčka zastrupila njihova sodelavka,« je dodal tožilec. Nekaterim od žrtev naj bi v žilo vbrizgala zrak, kar povzroči zračno embolijo, drugim je vbrizgala inzulin, tretjim prevelike količine mleka. Smrti pa so imele eno skupno točko: medicinsko sestro Lucy Letby. Edina je bila prisotna pri vseh smrtih in preostalih zdravstvenih zapletih. »Na podlagi izločevanja je postalo povsem očitno, kdo je krivec. Smrti otrok niso bile nikakršne naravne tragedije. Vse so bile delo ženske na zatožni klopi,« je še povedal tožilec. Letbyjeva je sprva delala ponoči, ko je umrla večina otrok. Takrat namreč običajno staršev ni bilo zraven. Ko je začela opravljati dnevne izmene, so se smrtni primeri začeli odvijati podnevi.

Medicinsko sestro so prvič aretirali leta 2018, tri leta po prvem domnevnem umoru, a so jo v času nadaljnje preiskave izpustili. Leto dni kasneje so jo znova prijeli zaradi suma več umorov in poskusov umorov. Sojenje bi lahko trajalo do pol leta. Kaj naj bi bil motiv za tako okrutna, nerazumna dejanja, britanski mediji ne poročajo.