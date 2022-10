Konci tedna “rezervirani” za družinske morilce?

V Sloveniji se največ umorov in ubojev zgodi ob koncih tedna. V glavnem gre za zločine v družinskem krogu. Po mnenju psihologa dr. Petra Umka smo takrat več skupaj in nasilje eskalira, a se jeza nabira že prej. Dr. Mojca Plesničar govori o “prikladnosti” vikendov za družinske in pijanske umore.