Vojna ekonomija

Kadar začnejo vojno, ne da bi se jim sanjalo, kako jo končati, naredijo politiki največ škode. Putin je šel z vojsko nad Ukrajino z mislijo na hitro kapitulacijo, ker si ukrajinsko ljudstvo gotovo želi živeti v največjem imperiju na svetu. NATO je šel nad Rusijo s hladnovojnimi ukrepi, ki prinašajo križe in težave prebivalstvu evropskih dežel. Ne eni ne drugi nimajo pojma, ali naj zarečeni kruh pogoltnejo in se zadušijo ali pa ga izpljunejo ljudem na glavo in tvegajo upor. Ne dosti manj škode naredijo, kadar skušajo težave zabrisati z izjavami, da ne bo ne prezebanja doma ne pomanjkanja blaga. Ko to ponovijo neštetokrat, povprečno izkušen prebivalec in prebivalka razsvetljene celine vesta, da bosta slej ko prej končala v mračni ledeni dobi. Tisti, ki smo bili na svetu že med jugoslovansko dolžniško krizo, vemo, kaj pride: podražitev osnovnih in luksuznih dobrin, ker se ob padanju kupne moči prebivalstva in rasti kupne moči buržoazne elite pač lahko služi le na takih izdelkih; množenje nesmiselnih represivnih ukrepov: menjava lihih in sodih tablic po cestah, omejitev nakupa bencina z uvedbo bonov, preprečevanje nakupovanja čez mejo z uvedbo dodatnih dovolilnic; izključevanje elektrike gospodinjstvom sredi zime v času najvišje potrošnje – in podobne genialne rešitve vseh težav in stisk s povzročanjem novih. Potem ko nam je vlada, prejšnja in zdajšnja, razdelila cukrčke, da bi bili pridni, lahko pričakujemo eksplozijo domišljije in domišljavosti pri izumljanju posegov in ukrepov. Že v času pandemijske panike, zdaj v vojnem času pa še bolj očitno, smo prešli v vojno ekonomijo. V vojni ekonomiji najbolj nastradajo tisti, ki nimajo nobenega lastnega vira hrane in energije, ki bi ga imeli vsaj malo pod nadzorom.