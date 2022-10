V Belgiji, ki je bila ena prvih držav z istospolnimi porokami, flamska Katoliška cerkev odslej omogoča svojim duhovnikom, da blagoslavljajo homoseksualne pare. Kot poudarjajo pobudniki te novosti, pri tem še ne gre za cerkveno poroko, saj bi bilo to v nasprotju s cerkveno tradicijo. A je že neki obred, za katerega so sami flamski škofje napisali besedilo, v katerem se med drugim Boga prosi za blagoslov istospolnega para in pomoč pri njuni medsebojni zvestobi. Vsekakor je taka liturgija nekaj povsem novega v Katoliški cerkvi.

Konec septembra so flamski škofje v sporočilu za javnost, v katerem so utemeljevali to svojo pogumno odločitev, med drugim zapisali: »Homoseksualci imajo včasih težko pot, ko hočejo priznati svojo spolno usmerjenost, ko si prizadevajo, da bi jo drugi sprejeli in da bi jo lahko pozitivno živeli.« Flamski škofje menijo, da je nujno, da se jim omogoči vključitev v družbo in Cerkev. »Boljše razumevanje njihovih problemov lahko pomaga pri njihovi boljši vključitvi v družbo in Cerkev,« so še zapisali.

Sicer so tudi v Nemčiji lani nekateri katoliški duhovniki dali pobudo, da se blagoslavlja istospolne pare. Vendar so morali, vsaj javno, odnehati zaradi nasprotovanja Vatikana. Tedaj je proti takšnemu konservativnemu stališču Vatikana javno nastopil škof Antwerpna Johan Bonny. V resnici flamski duhovniki že nekaj let v Belgiji blagoslavljajo istospolne pare, a na skrivaj. Odslej pa naj bi bilo to blagoslavljanje javno in v okviru predpisanega obreda. Flamski škofje pri tem tudi javno podpirajo duhovnike. »Doslej je bilo v Flandriji že veliko obredov, pri katerih se je blagoslovilo istospolno zvezo, a do zdaj je to potekalo na skrivaj,« je za televizijo France2 dejal 67-letni škof Johan Bonny. »Novo je zdaj to, da škofje pri tem blagoslavljanju podpirajo duhovnike, pa tudi vernike iz teh istospolnih parov.«

Bonny je zlasti po sinodi o družini leta 2014 izjavljal, da se mora Katoliška cerkev prilagoditi sodobni družbi in sprejeti homoseksualnost. Za svoja stališča je januarja 2015 prejel nagrado flamske LGBT-skupnosti. »Temeljne vrednote so zame pomembnejše kot institucionalna vprašanja. Krščanska etika temelji na trajnih odnosih, kjer so ekskluzivnost, lojalnost in skrb za drugega osrednje stvari,« je zapisal ob pripravi na sinodo o družini, kjer se je zavzel za to, da Cerkev formalno priznava istospolne pare.

Eden glavnih pobudnikov blagoslavljanja istospolnih parov v flamski Katoliški cerkvi je tudi Willy Bombeek, nekdanji govornik katoliškega šolstva, ki ima sicer v Flandriji zelo pomembno vlogo. Bombeek, ki priznava svojo homoseksualnost, je za bruseljski dnevnik Le Soir dejal, da je takšen obred blagoslavljanja »revolucija« in da gre pri tem tudi za enakopravnost vseh vernikov. Poudarja, da Cerkev ne sme nikogar izključevati zaradi njegove spolne usmerjenosti. »Flamska Cerkev želi osebam LGBTI, ki so verne, poslati sporočilo, da so dobrodošle takšne, kot so, in da so takšne, kot so, v redu,« je še povedal Bombeek za Le Soir.

Gibanje LGBTI pozdravlja ta korak naprej v flamski Katoliški cerkvi. Katoliška cerkev v frankofonskem delu Belgije pa poskuša zadevo minimalizirati, saj njen govornik trdi, da pri tej novosti flamskih škofov, ko se blagoslavlja istospolne pare, ne gre za obred, ampak samo za molitev. Vatikan se še ni uradno odzval. Najbrž še vedno nasprotuje blagoslavljanju istospolnih parov.