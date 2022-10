18-letniki lahko do 25. oktobra zaprosijo za brezplačno vozovnico, s katero bodo lahko od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 do 30 dni potovali po Evropi, so v sporočilu za javnost navedli pri Evropski komisiji.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati iz držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo. Za pridobitev vozovnic se morajo prijaviti preko evropskega mladinskega portala, kjer bodo odgovorili na pet kviznih vprašanj in eno pomožno.

Izbrani udeleženci bodo poleg vozovnice prejeli tudi kartico popustov, ki prinaša številne ugodnosti pri javnem prevozu, kulturi, nastanitvi, hrani, športu in drugih storitvah.

»Leto 2022 je evropsko leto mladih, ki zaznamuje ključni trenutek v evropski zgodovini. Osredotočiti se moramo na mlajše generacije in jim omogočiti, da lahko razširijo svoja obzorja, da bi zgradili bolj povezan in strpnejši svet,« je dejala evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel in vsem prijaviteljem zaželela veliko sreče.

Letos bo tako Evropska komisija v okviru pobude DiscoverEU mladim v Evropi razdelila skupno 70.000 brezplačnih železniških vozovnic. Prvih 35.000 vozovnic je namreč že razdelila v spomladanskem krogu prijav.