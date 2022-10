Rusija na seznam terorističnih in ekstremističnih organizacij dodala še Meto

Ruske oblasti so danes na seznam terorističnih in ekstremističnih organizacij dodale ameriškega tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, je razvidno iz podatkovne baze ruskega organa za finančni nadzor Rosfinmonitoring. Oblasti so sicer že marca prepovedale delovanje Instagrama in Facebooka v državi.