Po besedah predstavnika koalicije Za otroke gre! Aleša Primca je pobudnikom referenduma omenjeno število podpisov uspelo zbrati v sedmih dneh, s čimer je po njegovo Slovenija »pokazala, da spoštuje mamo in očeta, materinstvo in očetovstvo in da želi, da tudi država spoštuje materinstvo in očetovstvo«. Predstavnica Metka Zevnik pa je v izjavi za medije ocenila, da so zbrani podpisi jasen dokaz, da je »družina v srcu slovenskega naroda«.

Nedopusten referendum

Če je referendumska pobuda vložena v skladu z zakonom, ima sicer predsednica DZ sedem dni časa, da določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. DZ referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.

Pričakovati je sicer, da bo še pred tem DZ izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma. To lahko stori v 14 dneh od vložitve podpisov pod referendumsko pobudo. Ustava namreč v 90. členu določa, da zakonodajnega referenduma med drugim ni možno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Spremembe družinskega zakonika, ki jih je DZ prejšnji teden potrdil z 48 glasovi za in 29 proti, namreč sledi odločitvi ustavnega sodišča iz julija letos, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Ustavno sodišče je ob tem DZ naložilo, da neustavnost odpravi v šestih mesecih.

Primc pa je medtem prepričan, da sprejete spremembe družinskega zakonika ne uresničujejo odločbe ustavnega sodišča, ampak jo presegajo. Če bo DZ sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, pa se bodo pritožili na ustavno sodišče. Kot je spomnil, so to v preteklosti storili že dvakrat in pri tem bili uspešni, zato so »optimistični tudi v naprej«.

O tem, da je ustavno sodišče v preteklosti dopustilo referendum o družinskem zakoniku, ker ni obstajala odločba, kot je ta iz julija letos, pa je Primc v današnji izjavi za medije dejal le, da je ustavno sodišče v vseh primerih odločalo o enaki zadevi, zato bi po njegovem prepričanju moralo enako odločiti tudi letos in dopustiti referendum o družinskem zakoniku.

Mesec: Ukvarjajte se raje s tem, pod kakšnimi pogoji živijo otroci

Minister za delo Luka Mesec je glede vložene pobude za zakonodajni referendum o spremembah družinskega zakonika in vloženem vetu državnega sveta poudaril, da spremembe v skladu z odločbo ustavnega sodišče samo odpravljajo diskriminacijo istospolnih parov. Referendum o omenjenem zakonu bi bil tako po njegovih besedah protiustaven.

Ustavno sodišče je odločilo, da je diskriminacija istospolnih parov neustavna in da morajo imeti popolnoma enake pravice kot pari različnega spola, vključno s pravico do poroke in možnostjo do posvojitve otrok, je v današnji izjavi za medije spomnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec. To je po njegovem zagotovilu vse, kar so uredili v zakonu. Glede na to je napovedani referendum neustaven, ker je proti odločitvi ustavnega sodišča, je pojasnil. Po njegovih besedah je povsem jasno, da se bodo prizadevanja vlagateljev podpisov končala na ustavnem sodišču.

Spremembe zakonika po njegovih zagotovilih nikomur ničesar ne jemljejo, družine v Sloveniji bodo po tem, ko bodo spremembe preživele veto DS, takšne kot do zdaj, le da bo istospolnim parom omogočena posvojitev otrok.

Vlagateljem podpisov priporoča, da se začnejo »namesto s homofobijo ukvarjati s tem, pod kakšnimi pogoji živijo otroci in kakšno okolje je zdravo zanje«. Hkrati naj začnejo ustvarjati pogoje, da bodo vse družine ne glede na njihovo obliko, pa naj bosta starša dva ali eden, istega ali različnega spola, omogočale otroku maksimalen razvoj njegovih potencialov in predvsem lepo življenje, je pozval.

Ocenjuje, da želijo vlagatelji podpisov predvsem opozarjati nase in vzbujati sovraštvo. »Zlasti pa obračajo pozornost od resničnega vprašanja, kako čim večjemu številu otrok v Sloveniji omogočiti lepo življenje,« je prepričan.