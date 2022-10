Dejan Kaloh, kandidat SDS za mariborskega župana, v primeru izvolitve napoveduje razvoj vseh delov občine, ne le središča mesta, krepitev turistične ponudbe z izgradnjo razglednega stolpa v obliki grozda ter ponovno odprtje Koroške ceste za enosmerni motorni promet.

Predlagatelj županske kandidature je nekdanji rektor Univerze v Mariboru Ivan Rozman, sicer član SDS. Na današnji predstavitvi v Malečniku je v predstavitvi kandidata izpostavil Kalohovo dosedanje »stalno zavzemanje za dobrobit Maribora in vseh njegovih prebivalcev«. Kaloh je od leta 2018 poslanec SDS v državnem zboru, pred tem je bil strokovni sodelavec v poslanski skupini SDS in svetovalec ministra za notranje zadeve. Vodenje mariborskega mestnega odbora SDS je prevzel marca 2019 po odstopu prejšnjega predsednika Zvonka Zinrajha.

Tudi sam poudarja, da je »lokalpatriot«. Kot je dejal, se je v času vlade Janeza Janše močno zavzemal za mariborske projekte, med drugim izgradnjo Centra Rotovž ter obnovo promenade v Mestnem parku in Dvorane Tabor. »Nikoli me ni bilo strah potrkati našemu ministru na vrata,« je povedal. Poudaril je, da bo v primeru izvolitve za razliko od sedanjega župana Saše Arsenoviča poskrbel za razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, deloval kot »človek dialoga« in sodeloval s strokovnjaki.

Po »iracionalni odločitvi« trenutne vlade za zaprtje urada za demografijo si bo Kaloh po lastnih besedah prizadeval, da v Maribor pripelje sedež kakšne državne institucije ali državnega podjetja. Podpiral bo »zeleno, pametno in ustvarjalno gospodarstvo«, krepil podporno okolje za podjetnike in se tesneje povezoval s sosednjo Občino Hoče-Slivnica za zagon mariborskega letališča.

Po ocenah Kaloha so nujni tudi krepitev turistične ponudbe v občini, obnova kopališča na Mariborskem otoku in dvorca Betnava, vrnitev tekmovanja za Zlato lisico na Pohorje in preveritev učinkovitosti Javnega holdinga Maribor. Problematično se mu zdi dosedanje zadolževanje občine in urejanje prometa v mestu.

Da je vlada pod vodstvom njegove stranke pred desetimi leti, ko je tudi sam delal v kabinetu ministra za notranje zadeve, poskušala disciplinirati Mariborčane na protestih proti takratnemu županu s solzivcem, mu je sicer žal, a meni, da za vse ni mogoče kriviti vlade. »Predvsem se mi zdi, da so bili protesti takrat generirani s strani takratne levičarske scene in tudi ta bi si morala nastaviti ogledalo,« je povedal.

V novem sklicu mariborskega mestnega sveta pričakuje SDS najmanj deset od skupno 45 sedežev, medtem ko jih trenutno zaseda tri. Po besedah mestne svetnice Vladimire Cokoje so njihovi kandidati različnih generacij in strok, med drugim poleg aktualnih mestnih svetnikov še nekdanji predsednik sveta UKC Maribor Kazimir Miksić, biologinja Mojca Čizek Sajko, ekonomistka Ksenija Vaš in radijski moderator Miro Kodrič.

Kandidaturo za mariborskega župana oziroma županjo so doslej že uradno napovedali mestni svetnik Stranke mladih - Zelenih Evrope Igor Jurišič, nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik kot kandidatka mestne Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) ter nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis kot kandidat Gibanja Svoboda. Sedanji župan Arsenovič zbira podpise za vnovično kandidaturo.

Za prvo županjo Nove Gorice se bo potegovala podžupanja Damjana Pavlica

Damjana Pavlica, podžupanja Mestne občine Nova Gorica se bo kot kandidatka SDS potegovala za prvo županjo. Od leta 2020 je neprofesionalno opravljala podžupansko funkcijo za področje družbenih dejavnosti, delo novogoriške občine pa je temeljito spoznala tudi kot mestna svetnica v zadnjih dveh mandatih.

V SDS so prepričani, da je Damjana Pavlica dobra kandidatka in polna energije za opravljanje županske funkcije, je na njeni današnji predstavitvi povedal poslanec SDS Danijel Krivec. Glede na njeno prehojeno poklicno pot v gospodarstvu, mednarodni trgovini, podjetništvu in bančništvu se bo kot dobra poznavalka različnih področij posvetila tako področju gospodarstva kot družbenih dejavnosti. »Ključni poudarek je prav gotovo na gospodarstvu. Možnost za razvoj gospodarstva vidim v novih poslovnih conah, ki bi jih umestila na območje ob avtocesti, kamor bi se lahko selila tudi podjetja iz centra Nove Gorice,« je povedala kandidatka SDS.

V okviru turizma načrtuje intenzivno razvijati čezmejno turistično destinacijo s poudarkom na Evropski prestolnici kulture. Na področju zdravstva in socialnega varstva bi prvenstveno skrb namenila primarnemu zdravstvu vseh občanov, dograditvi zdravstvenega doma in ureditvi ambulant tudi na podeželju, kjer se izkažejo potrebe. Okrepiti želi tudi sistem pomoči na domu in urejati varstvene centre za starejše tako v mestu kot na podeželju.

»Mestna občina Nova Gorica potrebuje tudi stanovanja, kar govorimo že ves čas. predvsem pa mora biti tako spremenjen prostorski načrt, ki se mora prilagajati potrebam graditeljev stanovanj, in ne da je sam sebi namen. Na podeželju je nujno revitalizirati zapuščena območja in objekte, v smislu podnebnih sprememb pa ne smemo pozabiti tudi na zapuščene vodnjake in kale,« je povedala Pavlica.

Prizadevati si želi, da bi Nova Gorica postala območje umirjenega prometa, zato načrtuje nadaljevanje izgradnje kolesarskih in pešpoti in na ta način povezati mesto in podeželje. Poleg poznavanja območja in njegovih težav pa Pavlica stavi tudi na žensko energijo in pogled, ki je po njenem mnenju drugačen od moških protikandidatov.

Novogoriško občino trenutno vodi Klemen Miklavič, ki prihaja iz vrst liste Goriška.si, in je že potrdil svojo ponovno kandidaturo. Doslej sta svoji kandidaturi že predstavila kandidata Gibanja Svoboda in SD, Samo Turel in Tomaž Horvat.

Andrej Čuš znova v boj za županski položaj na Ptuju

V boj za županski položaj na Ptuju pa se drugič zapored podaja nekdanji poslanec, nazadnje pa državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, Andrej Čuš. Kot je povedal ob današnji predstavitvi kandidature, bo tudi tokrat kandidat svoje nestrankarske Liste Andreja Čuša, pri čemer jih ne zanimajo politične barve, pač pa želijo zgolj napredek za mesto.

Lista Andreja Čuša je nedavno opravila poglobljeno analizo stanja v najstarejšem slovenskem mestu in se odločila, da tudi tokrat v županski boj pošlje kandidata, ki je pred štirimi leti prejel nekaj več kot 2400 glasov, s čimer je le za las zgrešil uvrstitev v drugi krog lokalnih volitev. Je pa njegova lista imela v mestnem svetu šest svetnikov, enako kot SD županje Nuške Gajšek in Lista Štefana Čelana, nekdanjega ptujskega župana.

Po Čuševih besedah so se politične razmere v zadnjih štirih letih res umirile, a se razvoj mesta ni premaknil. Pogreša predvsem napredek in razvoj, zato se namerava v primeru izvolitve posvetiti predvsem stanovanjski politiki, saj Ptuj že nekaj časa izgublja občane. Pri tem izpostavlja občine Hajdina, Kidričevo ali Rače-Fram, kjer povečujejo število prebivalcev.

»Mladi se z družinami izseljujejo v sosednje občine in dolgoročno bomo zaradi tega gotovo imeli kar nekaj težav,« je dejal Čuš. Ob tem je izpostavil tudi nekatere neposrečene infrastrukturne projekte. Ocenjuje, da bi mesto za osnovne potrebe na tem področju potrebovalo vsaj 17 milijonov evrov, ki jih brez učinkovitega črpanja državnih in evropskih sredstev ne bo mogoče zagotoviti. Kot nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvu priložnost vidi predvsem v vzpostavljanju poslovnih con, komunalne infrastrukture ter privabljanju novih domačih in tujih investitorjev, ki bodo na Ptuju končno zagotovili nova delovna mesta.

Čuš je izpostavil tudi problematiko oskrbe z vodo, kjer so razmere že leta zelo slabe, a so se župani v regiji o tem zadnja štiri leta predvsem veliko pogovarjali, malo pa je bilo uresničenega. Prepričan je, da bodo, tako sam kot njegova lista, nadgradili volilni rezultat izpred štirih let, veseli pa ga tudi, da v mestu prihaja do prepotrebne menjave generacij v lokalni politiki. Dosedanja kadrovanja po družinskih in prijateljskih vezah so namreč po njegovem mnenju povzročila, da marsikje v občini še vedno nimajo urejene osnovne infrastrukture, varnih šolskih poti ali razsvetljave.

Čuševo kandidaturo je podprl tudi eden najbolj aktivnih mestnih svetnikov Milan Klemenc, ki je bil v zadnjem mandatu neodvisni svetnik, tokrat pa bo kandidiral na Listi Andreja Čuša.

Na Ptuju je doslej ob Čušu vnovično kandidaturo že pred časom napovedala aktualna županja Nuška Gajšek, ki se bo potegovala za drugi mandat. Da bodo svojega kandidata zagotovo imeli, so potrdili tudi v SDS in Gibanju Svoboda. Medtem ko slednji za zdaj imena niso razkrili, bodo v SDS najverjetneje tokrat stavili na predsednika mestnega odbora Franja Rozmana.