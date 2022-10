Smo ravno v sezoni, ko se na svojih nahajališčih pojavijo gobe, ki jim zaradi zares širokega klobuka ter tankega beta pravimo (orjaški) dežniki. No, pa tudi dežnikarice, marele, strešnice, po latinsko pa slišijo na ime Macrolepiota procera. Najdemo jih več vrst, pri čemer moramo biti nekoliko pozorni. Pri dežnikih velja splošno pravilo, da preverimo obroček okoli beta. Edino dežniki imajo namreč tako močan obroček, da ga je mogoče premikati po betu. Na tak način zanesljivo izločimo podobne neužitne ali strupene vrste, denimo pogubni dežniček, ki ima dežniku zelo podoben klobuk. Orjaški dežnik zraste celo do pol metra v višino, odraslim primerkom pa klobuk zraste do premera 30 centimetrov. Meso gobe je belo in milega okusa. Mlade gobe imajo stožčast klobuk, ki se pozneje odpre in dobi kroglasto obliko, preden se dokončno razpre in postane raven. Bet je pri mladih gobah poln, pri starih pa oleseni in postane votel ter neuporaben.

Gobo, ki jo najpogosteje najdemo v skupinah v listnatih in mešanih gozdovih ter na travnikih, v naših krajih najpogosteje pripravimo ocvrto po dunajsko. Bet, ki tako in tako ni uporaben, lahko odstranimo že med nabiranjem, potem pa nežno očiščeno gobo, ki ji ni treba odstranjevati nagubane rjave kožice s klobuka, kar ponekod v zmoti vztrajno počnejo, enostavno povaljamo v razžvrkljanih jajcih in drobtinah ter ocvremo. Privrženci takšnega načina priprave ne bodo ravnali napak, če razžvrkljanim jajcem dodajo kakšno žlico naribanega parmezana in svežega sesekljanega peteršilja. To pa še zdaleč ni edini način priprave teh slastnih gob. Lahko jih poškropimo z oljem, varčno posolimo in popečemo v suhi teflonski ponvi ali na žaru. Če takšne posujemo še s peteršiljem in parmezanom ter morda še s sesekljanim česnom, zagotovo ne bomo brcnili v prazno. Privrženci nasitnejših prigrizkov rahlo osoljene klobuke pustijo počivati nekaj minut, nato pa jih nadevajo z rezinami kuhanega pršuta in naribanim sirom, vse skupaj pa zvijejo v nekakšne kanelone, ki jih nato še panirajo in ocvrejo. A paziti je treba, da nežni okus dežnikov sploh pride do izraza. Popečeni oziroma praženi koščki dežnika so prav dobri tudi, če jih primešamo klasično zabeljeni zeleni solati in ponudimo s svežim kruhom.

Morda pa si privoščimo malce posebno, izjemno okusno specialiteto, kot jo radi pripravljajo v Istri. In to na dva načina, pri čemer je eden seveda še slastnejši od drugega. Oba lahko preizkusite po tokratnem receptu.

Dežniki, pripravljeni kot pica Sestavine za 4 porcije 4 veliki klobuki »marele«, 12 rezin kuhanega pršuta, 4 dl ​paradižnikovega pireja, 1 pest češnjevih paradižnikov, 300 g naribane suhe mocarele, 1 pest razkoščičenih oljk, 16 listov bazilike ali origano, oljčno olje, morsko sol in poper, 1 jajce (po želji), 100 g drobtin (po želji) Priprava 1 Pečico vključimo na najvišjo možno temperaturo, torej 250–300°C. Gobe pazljivo, a dobro očistimo, bete seveda odstranimo. Če želimo posebno okusno, nekoliko hrustljavo in el malenkost izdatnejšo jed, klobuke po eni strani paniramo. Samo z gornjo stranjo jih pomočimo v razžvrkljana, osoljena jajca in nato še v drobtine, ter jih v ponvi na hitro ocvremo samo na panirani strani. Ta korak lahko mirno preskočimo, a je vredno poskusiti. 2 Klobuke posolimo in popramo ter premažemo z oljem. Če smo jih po eni strani spanirali, jih seveda premažemo samo po spodnji strani, tisti s trosnicami. Klobuke obrnemo tako, da so trosnice na zgornji strani, in jih položimo na niški pekač, obložen s papirjem za peko. 3 Tako pripravljene klobuke nadevamo enako kot pico. Najprej jih previdno premažemo s paradižnikovim pirejem, nato pa nadevamo z naribano mocarelo. Na vrh razporedimo kuhan pršut, in sicer tako, da ga prej natrgamo na krpice. Če bi pustili cele velike rezine, se namreč pica pod njimi bolj kuha kot peče, kar je vredno upoštevati tudi med pripravo klasične pice s testom. Na vrh razporedimo oljke, ki jih lahko prej narežemo, in polovičke češnjevih paradižnikov. Porinemo v pečico in pečemo približno 8 minut – odvisno od velikosti klobukov in količine nadeva – da se gobje pice lepo zapečejo. Pečene rahlo posujemo z origanom ali svežimi listi bazilike ter nemudoma postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 20–30 minut

Gobova juha z ajdovo kašo Potrebujemo 500 g gob, 300 g krompirja, 1 čebulo, 3 stroke česna, 2 dl ajdove kaše, 6 žlic oljčnega olja, 1 šopek peteršilja, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Gobe očistimo in narežemo ter v ponvi na 3 žlicah olja počasi pražimo 7 minut. Dodamo nasekljan česen, premešamo in odstavimo. Čebulo drobno nasekljamo in v večjem loncu popražimo na 3 žlicah olja. Dodamo na kocke narezan krompir in nekaj minut pražimo. Dodamo ajdovo kašo. Premešamo in prilijemo toliko vode, da prekrije vse sestavine. Solimo in počasi kuhamo pol ure. Po potrebi prilijemo vodo. Peteršilj drobno sesekljamo. V lonec stresemo vsebino ponve, popramo in ko zavre, kuhamo še 3 minute. Posujemo s peteršiljem in postrežemo.