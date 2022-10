#reportaža (Nedeljski dnevnik) Prave male vojne za brezplačne vožnje

Številni avtobusi, ki vozijo proti slovenski Istri, so bili poleti polno zasedeni, saj že zjutraj na vrsto čakajo starejši, ki so upravičeni do subvencionirane vozovnice – Ministrstvo za infrastrukturo želi rešiti problem, a to ni enostavno