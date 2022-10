Skupino Pepel in kri je Hrušovar sestavil iz pevcev že uveljavljenih zasedb in ji nadel ime Zbor Tadeja Hrušovarja. Preimenovanje si je zamislil Dušan Velkaverh za Festival slovenske popevke leta 1975 v čast obletnice osvoboditve – po verzu o pepelu in krvi, iz česar je nastala država. V prvotni, dokaj široki zasedbi so nastopali Tadej Hrušovar, Ditka Haberl, Ivo Mojzer, Oto Pestner, Nada Žgur, Simona Sila, Zvezdana Sterle, Palmira Klobas, Alenka Felicijan, Janez Goršič in Marijan Petan. V Opatiji sta Dan ljubezni zapela tudi Darko Rošker in Dušan Velkaverh. Ota Pestnerja je zaradi prezasedenosti po nekaj letih začel zamenjevati Edvin Fliser.

Osrednji vokal skupine je bila Ditka Haberl: »Vedno sem morala peti o ljubezni ali otrocih, vendar nimam pojma, zakaj. Mogoče zato, ker imam tako rada ljubezen, v širšem, kozmičnem, pomenu, ne le v partnerskem smislu. Kot lepoto. Notranji glas me je porival proč od skupine Pepel in kri, vendar sem vztrajala, zaradi družinskih vezi.« S Hrušovarjem sta bila namreč do konca osemdesetih mož in žena. »Nisem hotela peti le popevk, ampak nekaj več. Veliko sem delala z gledališkim režiserjem Ivico Buljanom, predvsem je šlo za nekakšno improvizirano glasbeno kuliso. Deset let sem hodila z njimi naokrog. Zdaj sem neke vrste lenuh, ni mi do tega, da bi morala vsak dan vaditi. Pa še zoprni perfekcionist sem. V času zaposlitve na RTV sem veliko delala v montaži, pri sinhronizaciji in ker sem bolj 'osupljive' vrste človek, sem požirala tisti prah, kar je pustilo posledice na glasu. Zadnja leta mi zadošča le poslušanje glasbe. Dobre, s krasnimi aranžmaji. Moji favoriti so Barbra Streisand, Lady Gaga, Eric Clapton, poslušam klasično glasbo, jazz …« N