V petek, 21. oktobra, bodo Pankrti v ljubljanski Hali Tivoli z velikim koncertom praznovali svojo 45. obletnico. Dvorana je zanje zelo pomembna, saj so jo že večkrat razprodali, nazadnje leta 2007, ko so obeležili 30-letnico. Deset let kasneje so storili še korak naprej in razprodali Stožice, kjer je kot posebni gost nastopil ustanovni član Sex Pistols Glen Matlock. Tokrat pa se jim bodo na odru pridružili Električni orgazam, Grega Skočir (Big Foot Mama), Davor Gobac (Psihomodo Pop) ter Lim Smrad in Žila.

Svojo glasbeno pot so Pankrti začeli oktobra 1977 z nastopom na gimnaziji Moste. V tistem času so ena za drugo nastajale provokativne skladbe Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, Metka, ki so jim kasneje sledile še velike uspešnice Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Osmi dan, Umazane igre, Bandiera Rossa …

O njih je posnet dokumentarni film Dolgcajt, Slovenski muzej novejše zgodovine je njim v čast leta 2007 priredil enomesečno fotografsko razstavo. Kot prvi slovenski skupini je bila v njihovo čast postavljena spominska plošča na gimnaziji Moste.