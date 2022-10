Ta golaž lahko pripravite jeseni ali pa tudi pozimi, ko so buče v sezoni. Če bučo jeseni in zgodaj pozimi kupite, narežete na kocke in zamrznete, lahko golaž pripravište tudi sredi februarja, ko buč že ni več na razpolago. Lahko pa bučo enostavno zamenjate tudi s sladkim krompirjem, saj je sladki krompir v trgovinah na voljo čez vse leto.

Beljakovinsko vlogo v tem obroku je prevzel fižol. Zaradi čudovite sladkosti je najbolj primeren rdeč fižol, super pa bi bil tudi črn fižol. Seveda pa golaž pripravite tudi z belim ali rjavim fižolom.

Da je ta golaž res čudovit poskrbi tudi kombinacija začimb: kumin (ne kumina!) in cimet (kar je morda presenetljivo, ampak resnično deluje!) in pa lovorjev list, ki vedno poskrbi za čudovit bogat okus.

Ta golaž lahko postrežete s prilogo po izbiri – polento, kruhom ali kruhovimi cmoki, super pa so tudi s sladko papriko (ali pa pač brez nje) poljubčkane narezane in popečene tortilje. Za še več svežine lahko dodate malo svežega peteršilja in avokado.

Golaž lahko pripravite tudi vnaprej in ga pogrejete, zamrzovanje pa ni priporočljivo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za golaž:

2 žlici (olivnega) olja

1 čebula

1 rdeča (ali katere koli barve) paprika

2 stroka česna

1/2 žličke cimeta

1/2 žličke kumina (kumin, ne kumina!)

1 sušen feferonček

1 manjši lovorjev list

250 g rumene buče

1 konzerva (približno 250 g) kuhanega rdečega fižola (ali črnega, lahko tudi katerega koli drugega)

4 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

1 dcl paradižnikove kaše

1 pest špinače ali blitve

sol in poper po okusu

Ostale sestavine:

2 manjši tortiliji

1 velik ščepec mlete sladke paprike

1 žlica olja

1/2 avokada

malo limoninega soka

2 vejici svežega koriandra ali peteršilja

V kozici segrejte 2 žlici olja ter na segretega stresite sesekljano čebulo, na kocke narezano papriko in še bučo. Dodajte cimet, kumin in feferonček in pražite približno 5 minut. Nato dodajte še česen, premešajte in pražite še minuto. V kozico dajte lovorjev list, zelenjavno jušno osnovo in paradižnikovo kašo, popoprajte in posolite ter premešajte in kuhajte pokrito 15 minut, oziroma toliko časa, da se buča skuha. Potem v kozico dodajte še fižol in kuhajte še 5 minut, tokrat odkrito, da se tekočina ukuha in fižol segreje. Dve minuti pred koncem v golaž umešajte še špinačo, malo popoprajte in premešajte.

Tortiliji pokapajte z oljem in potresite s papriko. Kar s čistimi rokami pomažite po celotni površini tortilje, enako naredite še na drugi strani. Tortilje nato narežite na trikotničke ali trakce. Prenesite jih v suho ponev (olje je že na tortilji, zato ponev ni treba naoljiti) in popecite na obeh straneh – približno minuto ali dve na vsaki strani. Ko so popečene jih prenesite v skledico.

Golaž servirajte, okrasite s popečenimi tortiljami, narezanim avokadom (tega pokapajte z limoninim sokom in posolite) ter peteršiljem, malo popoprajte in postrezite.