Na Chathamovih otokih pri Novi Zelandiji poginilo okoli 500 kitov

Okoli 500 mrkih pliskavk je nasedlo in kasneje poginilo na novozelandskih Chathamovih otokih v Tihem oceanu, potem ko so morali pristojni organi izključiti možnost njihovega reševanja, saj v vodah okoli otokov mrgoli morskih psov. Zaenkrat je nejasno, zakaj je prišlo do tako množičnega nasedanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.