»Ukrajina se ne bo pustila ustrahovati. Namesto tega smo še bolj enotni. Okupatorji se nam ne morejo zoperstaviti na bojišču, zato se zatekajo k takšnemu terorju,« je Zelenski komentiral ruske napade in sovražnika obtožil obstreljevanja civilnih ciljev.

Po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je bilo v ponedeljkovih zračnih napadih ruskih sil po celotni Ukrajini skupno ubitih 14 ljudi, 97 pa je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi ruskih napadov so v ponedeljek iz več ukrajinskih regij poročali o izpadih v oskrbi z elektriko in vodo. Po besedah ukrajinskega predsednika v številnih mestih pristojne službe še vedno poskušajo obnoviti oskrbo. Zelenski je prebivalce ob tem pozval k »čim bolj razumni porabi elektrike«.

Ukrajinski predsednik se je v luči ruskih napadov v ponedeljek že pogovarjal z številnimi svetovnimi voditelji, med njimi z ameriškim predsednikom Bidnom, ki mu je zagotovil nadaljnjo podporo ZDA, vključno z dobavo še več naprednih sistemov zračne obrambe, navaja dpa.

ZDA bi morale pokazati vodilno vlogo tudi pri odločnem stališču skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) in pri obsodbi Rusije s strani Generalne skupščine ZN, je Zelenski po pogovorih zapisal na Twitterju.

Voditelji držav G7 bodo danes na virtualnem vrhu skupaj z ukrajinskim predsednikom znova govorili o ruskih zračnih napadih, eskalacija vojne v Ukrajini pa bo zaznamovala tudi zasedanje obrambnih ministrov Nata v Bruslju, ki bo potekalo v sredo in četrtek.

Medtem je Generalna skupščina ZN začela z razpravo o obsodbi ruske priključitve ukrajinskih regij, predvidoma v sredo ali četrtek pa naj bi potrdila tudi resolucijo o tem, ki jo je s pomočjo zaveznikov pripravil Kijev.

Poleg ameriškega predsednika se je Zelenski v ponedeljek pogovarjal še z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, poljskim predsednikom Andrzejem Dudo, generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, njegovim nizozemskim kolegom Markom Ruttejem in britansko premierko Liz Truss.

Število žrtev napada narašča

Po obsežnih ponedeljkovih ruskih raketnih napadih na številna mesta v Ukrajini se je število smrtnih žrtev povzpelo na 19, ranjenih je bilo več kot sto ljudi, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Iz Zaporožija na jugu države danes poročajo o novem ruskem napadu, ki je zahteval najmanj eno življenje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih reševalnih služb je danes v Zaporožiju dvanajst izstrelkov zadelo javne objekte, pri tem je bila ena oseba ubita, poroča britanski BBC. V sporočilu regionalnega guvernerja na Telegramu je navedeno, da je ena oseba umrla v prodajalni avtomobilov, med poškodovanimi stavbami je tudi šola.

Po ponedeljkovih raketnih napadih je v Ukrajini približno 300 krajev še vedno brez elektrike, oskrbo z električno energijo pa so ponovno vzpostavili v več kot 3500 krajih.

»Po zadnjih podatkih je bilo ubitih 19 ljudi, še 105 pa jih je bilo ranjenih,« so ukrajinske reševalne službe danes sporočile na družbenih omrežjih. Pred tem so pristojni poročali o 14 mrtvih in 97 ranjenih. V poročilu je navedeno, da si na stotine reševalnih enot po vsej državi prizadeva za odpravo posledic ruskih napadov.