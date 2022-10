Po pisanju severnokorejske novinarske agencije KCNA, ki je uradno glasilo oblasti, je njihova država s svojimi sedmimi balističnimi izstrelki v zadnjih dveh tednih simulirala taktične jedrske napade na Južno Korejo, kar da je odgovor na skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje. Šest izstrelkov kratkega dosega je letelo med 300 in 800 kilometrov daleč, prejšnji teden pa je izstrelek srednjega dosega prvič po letu 2017 preletel Japonsko, ko je letel 1000 kilometrov visoko in 4500 kilometrov daleč, kar je rekord vseh dosedanjih severnokorejskih izstrelkov. Prvič po petih letih bi lahko Severna Koreja, ki je pod sankcijami varnostnega sveta ZN, kmalu izvedla še jedrski poskus – o tem so prepričani ameriški in južnokorejski obveščevalci.

Vojaške vaje je neposredno vodil Kim

»Enote Korejske ljudske vojske, ki imajo nalogo, da uporabljajo taktično jedrsko orožje, so imele od 25. septembra do 9. oktobra vojaške vaje, da bi preverile in ocenile svojo sposobnost za odvračanje napada in za jedrski protinapad,« so včeraj zapisali v KCNA in dodali, da so bili poskusni balistični izstrelki »simulacija prave vojne«. Tako so namestili navidezno jedrsko glavo na izstrelek, ki so ga potem izstrelili pod površjem umetnega jezera. To je bilo 25. septembra. Naslednje dni so simulirali »onesposobitev letališč« v Južni Koreji, »napade na glavne poveljniške centre« in na »glavna pristanišča sovražnika«.

Predsednik Kim Jong Un je neposredno »vodil te vojaške vaje«. KCNA je objavila fotografije severnokorejskega voditelja ob lansiranju izstrelkov. »Učinkovitost in praktična bojna usposobljenost naših jedrskih sil se je pokazala v polnem obsegu, saj lahko iz vsakega kraja kadar koli zadenejo cilje in jih uničijo,« je še poročala KCNA, ki tudi trdi, da je Severna Koreja izvedla »simulacijo zračnega napada z več kot 150 letali«.

Pogajanja se za zdaj zdijo nemogoča

Vsekakor so pogajanja o razorožitvi in denuklearizaciji Korejskega polotoka v slepi ulici. Letos je Severna Koreja, tudi z vlaka in tovornjakov, izstrelila kar 40 izstrelkov, večinoma kratkega dosega. Menda namerava totalitarni režim nanje namestiti jedrske glave, če takšno zahtevno tehnologijo res ima. Konec aprila je na vojaški paradi v Pjongjangu Kim sicer napovedal, da bo pospešeno razvijal jedrsko orožje.

Vse to je povsem v nasprotju s popuščanjem napetosti v letih 2018–2019, ko se je poskušal pogajati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po poročanju KCNA je zdaj Kim dejal, da so ta simuliranja jedrskih taktičnih napadov demonstracija moči severnokorejskega jedrskega orožja in »svarilo« Južni Koreji in ZDA. »Sovražnik govori o dialogu in pogajanjih, toda mi se nimamo o ničemer pogajati in tudi ne čutimo potrebe po tem,« je dejal Kim po navajanju KCNA.

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, ki je manj kot predhodnik pripravljen na dialog, je ob tej zaostritvi napetosti dejal: »Pomembno je, da pravilno prepoznamo resnost varnostne problematike na Korejskem polotoku in v severovzhodni Aziji, da bi se prav pripravili.« Ob zaostrovanju sicer vse bolj tesno sodelujejo ZDA, Japonska in Južna Koreja, tudi s skupnimi vojaškimi vajami, ki pa jih Severna Koreja razlaga kot priprave za napad nanjo.