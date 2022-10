»Nastopanje v ligi prvakov nam v prvi vrsti pomeni veliko čast in potrditev, da smo na pravi poti. Obenem je bila to izjemna izkušnja, iz katere smo se veliko naučili. Liga prvakov in klubi, s katerimi smo igrali, so na izjemno visokem nivoju tako finančno kot organizacijsko. S sodelovanjem smo dobili vpogled v njihove organizacije, sklenili nova prijateljstva in predvsem pridobili veliko novih znanj,« je pred zadnjo tekmo ljubljanskih hokejistov v ligi prvakov dejal njihov predsednik Miha Butara, ki si je na tribunah dvorane Tivoli na domačih tekmah želel večjega števila gledalcev. To je bil morda največji minus ljubljanskih nastopov v konkurenci Zuga, Wolfsburga in Turkuja.

Povprečna zasedenost tribun je bila 45-odstotna

»Za EV Zug lahko trdim, da je to najboljša ekipa, ki je igrala na slovenskih tleh od osamosvojitve naprej, zato smo bili prepričani, da bodo vrhunske ekipe z vrhunskimi posamezniki na tekme pritegnile več obiskovalcev. Tudi cene vstopnic nismo dvignili, kot je bilo priporočilo in smo imeli verjetno najnižjo ceno med vsemi moštvi. Navkljub temu je bila na žalost povprečna zasedenost Hale Tivoli na treh tekmah zgolj 45-odstotna. Nam je pa zato toliko več pomenila pomoč navijačev, ki so nas podpirali na omenjenih tekmah,« je povedal Butara.

Večjega števila gledalcev si je želel tudi glavni trener zeleno-belih, Mitja Šivic, ki je bil zato bolj zadovoljen z vtisom, ki ga je njegova ekipa pustila na dozdajšnjih petih tekmah. Kaj pa njegovim varovancem manjka do evropskega vrha? »Dejal bi, da nam manjka vsega po malem, od kakovosti, moči, hitrosti, reakcij do izkušenj. In ko se vse to sešteje, smo, kjer smo. Toda samo za primerjavo, Zug za plače igralcev razpolaga s 15 milijoni evrov, naš celotni proračun kluba, z vsemi selekcijami, je 1,5 milijona evrov. Drugače smo z igrami, ki smo jih prikazali, z izjemo gostovanja v Wolfsburgu, lahko zadovoljni, ker smo bili dobri, ker smo igrali, kot znamo igrati, bi se pa dalo iztržiti tudi kaj več,« je prepričan Mitja Šivic, ki je predvsem izpostavil domačo tekmo z Wolfsburgom. »Če bi zadeli svoje priložnosti, bi tekma lahko šla v drugo smer. Mislim, da je bila to naša najbolj izenačena tekma v ligi prvakov, čeprav morda tega ljudje ne opazijo, ker vidijo samo rezultat, vendar smo jim bili po vseh statističnih parametrih enakovredni. Razlika je bila v tem, da so oni zadeli v polno, mi ne. Kar se zadnjega gostovanja v Švici tiče, bomo šli odigrat še eno dobro tekmo,« napoveduje prvi mož ljubljanske stroke.

Tekme v ligi prvakov bi lahko bile dobra popotnica za Ljubljančane v ligi ICEHL. Videli so, da vendarle ne zaostajajo zelo veliko za najboljšimi, to pa je po drugi strani lahko tudi dvorezen meč, da v tekme, ki so zdaj pred njimi, ne bi šli z mislijo, da jim bo zdaj kaj lažje. »Če gledate zgodovino klubov, ki so v preteklosti iz lige ICEHL igrali v ligi prvakov, so potem imeli med sezono velike težave. Spomnimo se lani le celovškega KAC-a. Dejstvo je, da je zelo težko preklapljati iz enega tekmovanja v drugega, zato me veseli, da se bomo zdaj lahko popolnoma osredotočili le na eno tekmovanje. Mislim, da smo z dozdajšnjo bero v ligi ICEHL lahko zadovoljni, štirikrat smo zmagali, trikrat izgubili, s tem, da smo razen v Vorarlbergu, igrali z ekipami, ki so v samem vrhu lestvice,« je dodal Šivic.

Olimpija v ligo prvakov preko rezultata ali povabila

Pred mesecem dni je bil v Ljubljani na obisku tudi Martin Baumann, izvršni direktor lige prvakov v hokeju na ledu (CHL). Ali to tudi pomeni, da bi SŽ Olimpija v elitnem hokejskem tekmovanju lahko nastopila tudi prihodnjo sezono. »Z njegovimi sodelavci smo ga gostili na prvi domači tekmi. Predstavili smo jim svoje delovanje in dobili tudi veliko koristnih nasvetov, kako se razvijati naprej. Z našim delovanjem so bili zadovoljni. Poudarili so, da ne morejo verjeti, da tako maloštevilčna država dosega tako velike uspehe v vseh športih …, da smo realno čudež. Kar pa se igranja v ligi prvakov tiče, se lahko uvrstimo rezultatsko ali preko povabila. V klubu vedno stremimo k napredku in verjamem, da Ljubljana še ni rekla zadnje besede v hokejski ligi prvakov,« je prepričan Butara.