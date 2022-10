Novak Đoković po trimesečnem premoru dokazuje, da je ta čas najboljši teniški igralec na svetu. Svetovna lestvica tega sicer ne potrjuje, saj zaradi številnih okoliščin zaseda sedmo mesto, a je Srb dobil dva zaporedna turnirja v Tel Avivu in Astani ter dosegel osem zaporednih zmag. Hkrati je zmagovalec 21 turnirjev največje četverice dosegel že 90. turnirsko zmago na najvišji ravni, s katero si je zagotovil mesto na sklepnem turnirju najboljše osmerice. Z zmago v Kazahstanu si je namreč zagotovil mesto med najboljšo dvajseterico ob koncu leta, ki mu kot zmagovalcu enega od turnirjev za grand slam v sezoni zagotavlja igranje na zaključnem mastersu. Poleg Đokovića so si nastop v Torinu zagotovili še Španca Carlos Alcaraz in Rafael Nadal, Norvežan Casper Ruud in Grk Stefanos Cicipas.

Do jubileja je Đoković prišel s sedmo zaporedno zmago proti Stefanosu Cicipasu, s katerim je vodstvo v medsebojnih dvobojih povišal na 8:2. Srb je Grka premagal v petem zaporednem finalu, za zadnji uspeh pa je potreboval vsega 75 minut. »Zelo sem zadovoljen z igro, ki jo kažem pri 35 letih. Veste, ni enako igrati v teh letih ali biti deset let mlajši. Po drugi strani imam veliko izkušenj, ki mi pomagajo, da gredo stvari na moji teniški poti v pravo smer. Lahko rečem, da sem po trimesečni pavzi morda bolj lačen zmag, kot bi bil, če bi v vmesnem obdobju igral. Še pomembnejše je, da v igri uživam,« odgovarja srbski teniški zvezdnik Novak Đoković. Turnir v Astani je bil izjemno močan, izpostaviti pa kaže še poraz Carlosa Alcaraza v uvodnem krogu proti Belgijcu Davidu Goffinu. Španec je prvič nastopil kot številka 1 svetovnega tenisa, a doživel hladen tuš.

Drugi veliki teniški turnir je v moški konkurenci v vseameriškem finalu dobil Tylor Fritz. Američan je bil v dveh podaljšanih igrah boljši od Francisa Tiafoeja. Zanimivo je, da je Tiafoe pred finalom Tokia dobil 13 zaporednih podaljšanih iger, proti Fritzu pa je v dveh skupaj zbral le pet točk. »Neverjetno je, kako hitro so se odvijale stvari v zadnjih petih dneh. Zame se ne bi mogle lepše. Zmage ob koncu leta so vselej nekaj posebnega in ti dvigajo samozavest pred novimi izzivi. Ponosen sem na svojo igro v finalu, ki je bila nasploh ena mojih najboljših v karieri,« je bil navdušen Tylor Fritz, ki se je na današnji lestvici prvič v karieri prebil med najboljšo deseterico, saj zaseda osmo mesto.

S stališča slovenskega tenisa je bila minuli teden uspešna Tamara Zidanšek, ki se je na turnirju serije 250 v Tuniziji po letošnjem januarju prebila v četrtfinale, v katerem je morala po skoraj dveh urah in pol boja priznati premoč Alite Cornet. Francozinja se je uvrstila v finale, v katerem je proti Belgijki Elise Mertens dobila le dve igri. Najmočnejši ženski teniški turnir je minuli teden potekal v Ostravi, kjer se je prestižne domače lovorike veselila Barbora Krejčikova. Čehinja je bila v finalu po več kot treh urah izjemnega boja boljša od prve igralke sveta ter letošnje zmagovalke Rolanda Garrosa in OP ZDA Ige Šwiatek. Krejčikova je po Talinu dobila drugi zaporedni najmočnejši turnir, v Ostravi pa je na zmagoviti poti v polfinalu ugnala tudi zmagovalko Wimbledona in finalistko Portoroža Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Barbora Krejčikova je odlično začela letošnje leto, saj je bila finalistka Sydneyja in četrtfinalistka OP Avstralije v Melbournu ter bila druga igralka sveta. Poškodba komolca jo je oddaljila od vrhunskih rezultatov. »Za mano je težko obdobje. Težko pojasnim, koliko mi pomenijo zadnji rezultati. Upam, da bo na največjih tekmovanjih znova v igri za najboljše rezultate,« odgovarja Krejčikova, lanska zmagovalka Rolanda Garrosa, ki je na svetovni lestvici napredovala na 14. mesto. Prepričljivo ostaja v vodstvu Iga Šwiatek, Slovenki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek pa si na 87. in 88. mestu dihata za ovratnik.