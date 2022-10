V nogometni ligi prvakov bodo z današnjimi in jutrišnjimi tekmami četrtega kroga začeli drugi del tekmovanja po skupinah. Med seboj se bodo pomerila ista moštva kot v tretjem krogu, zamenjal se bo le gostitelj. V današnjih tekmah v skupinah od E do H bo za slovenske ljubitelje najbolj zanimivo v Zagrebu, kjer bo hrvaški prvak Dinamo gostil avstrijskega šampiona Salzburg z Benjaminom Šeškom. Minuli teden je zmagal Salzburg z 1:0 z golom Švicarja Okaforja. Zaradi izenačenosti v skupini bo to ena odločilnih tekem za napredovanje. Večji pritisk bo na Dinamu, ki na na četrtem mestu za vodilnim Salzburgom zaostaja dve točki.

Dinamo Zagreb bo bolj pogumen kot v Salzburgu

Zagrebčani bodo morali drevi pokazati bolj pogumno igro kot v Salzburgu, kjer so se večji del tekme branili in prežali na protinapade. »Ker igramo še dve tekmi doma na stadionu Maksimir, smo optimisti, da se bomo uvrstili v izločilne boje. Doma se počutimo zelo dobro, tukaj smo premagali že nekaj velikih ekip in upam, da nam bo uspelo znova,« je napovedal branilec Dinama Dino Perić. Dinamo je na zadnjih 12 evropskih tekmah doma izgubil le enkrat, nazadnje je premagal tudi nekdanjega evropskega prvaka Chelsea z 1:0.

Če želi Salzburg ponoviti lanski dosežek z uvrstitvijo v osmino finala, bo moral drevi zmagati v Zagrebu, saj sta tekmeca velikana Chelsea in Milan, ki bosta igrala med seboj. Tradicija Salzburgu ni v prid, saj je na zadnjih desetih gostovanjih v ligi prvakov zmagal le enkrat ob treh remijih in šestih porazih. Tokrat stavijo na gole napadalca Noaha Okaforja, ki je bil strelec vseh treh golov v letošnji ligi prvakov. Zadel je na vsaki tekmi letos v ligi prvakov in trenutno je Šeško v njegovi senci. »Dobro se zavedamo, da nas čaka vroče gostovanje, saj nas bo Dinamo napadel na krilih svojih navijačev. Zbrani moramo biti od prve sekunde, zato bo pomembno, da igramo naš slog igre. Če bomo pokazali le 99 odstotkov namesto 100 odstotkov, nam bo zelo težko,« je pred gostovanjem v hrvaški prestolnici napovedal 34-letni Nemec na klopi Salzburga Matthias Jaissle, ki upa, da bo Šeško tudi v klubskem dresu pokazal takšno strelsko formo, kot jo je konec septembra v dresu slovenske reprezentance.

PSG verjetno brez Lionela Messija

V skupini H bo derbi med vodilnima kluboma PSG in Benfico, ki imata oba po sedem točk. Parižani imajo težave z neučinkovitostjo, saj so na zadnjih dveh tekmah na gostovanjih remizirali z Benfico v lig prvakov (1:1) in Reimsom (0:0) v francoskem prvenstvu. Vse oči so uprete v Lionela Messija, ki zaradi poškodbe ni igral proti Reimsu in izpustil tudi zadnji trening z ekipo. Strokovno vodstvo ne želi tvegati z nastopom Argentinca, ampak načrtuje, da ga bodo pripravili za derbi francoskega prvenstva z Marseillom.