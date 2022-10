Kako so Japonci premagali virus

Preračunano na število prebivalcev je v Sloveniji zaradi covida umrlo 11-krat več ljudi kot na Japonskem, čeprav je tamkajšnje prebivalstvo starejše, država pa bistveno gosteje poseljena. Eden izmed dejavnikov japonskega uspeha so zaščitne maske, ki jih večina še vedno nosi in bo to počela tudi v prihodnje.