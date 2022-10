Na mestu Uniona bo morda stolpnica, a ne kmalu

V zadnjih letih so v Ljubljani prodali več velikih kompleksov zemljišč, a zemljišče Pivovarne Union po vrednosti verjetno prekaša vsa med njimi. Toda vse bo odvisno od spremembe namembnosti zemljišča in pogojev pozidave, kar lahko traja še leta. Občina bi si pri tem morala prizadevati za dvig kakovosti življenja na širšem območju pivovarne in ne zgolj za interese lastnika zemljišča.