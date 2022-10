Dobavitelji v spopadu za milijardni posel

Največji dobavitelji zdravil v Sloveniji so Salus, Kemofarmacija in Farmadent, ki je v prodajnem postopku. Ta trojica bo po vsej verjetnosti imela ključne vloge na ponovljenem javnem razpisu za nabavo zdravil na recept, vrednem več kot milijardo evrov. Kako poslujejo, koliko prometa ustvarijo z javnimi lekarniškimi zavodi in bolnišnicami?