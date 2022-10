Česa ne vemo mi in česa oni

Pravna mreža za varstvo demokracije je te dni prejela nagrado državljan Evrope, ki jo podeljuje evropski parlament. Pravna mreža je tista, ki je v minulih dveh letih opozarjala na neustavnost zakonov in odlokov Janševe vlade, pisala predloge ustavnopravno ustreznih zakonov, ki je zastopala na stotine nezakonito oglobljenih protestnikov, edina, ki je preostala državljanom v času brezpravja, ko je pravosodje z redkimi izjemami, kot je ustavno sodišče, spalo globoki spanec tistega, ki ne vidi, ne sliši in ne spregovori (ker bi to lahko prineslo težave).