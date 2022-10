Ustavite Spomenko!

Muzej slovenske osamosvojitve je v ponedeljek in torek, 3. in 4. oktobra, v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pripravil posvet z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Ob mnogih govornikih, ki so hvalili slovenskega disidenta, je bila tudi dr. Spomenka Hribar, ki je potegnila črto med Pučnikom in Janezom Janšo ter med drugim povedala: »Jože je bil izjemno tenkočuten za resnico in etiko. V njem ni bilo maščevalnosti. In res mu je šlo za Slovenijo, za slovensko državo, pri čemer ni iskal osebnih koristi. Ni bil ne oblastiželjen ne častihlepen. Janez Janša pa prav nasprotno!«