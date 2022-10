Italijo imajo britanski poznavalci za nekakšen evropski politični laboratorij. Ker je imela Mussolinija, preden je imela Nemčija Hitlerja, in imela je Berlusconija, preden so ZDA imele Trumpa. Francija ni dobila Marine Le Pen, Italija pa je dobila Giorgio Meloni, prvo premierko in nekdanjo odkrito Mussolinijevo oboževalko, ki zadnja leta sicer zanika fašistične politične korenine, vseeno pa se oklepa (fašističnega) gesla »Branimo boga, domovino, družino«. Prej kot (neo)fašistka naj bi bila mešanica Trumpa (v politiki) in Orbana (v ekonomiji).

Današnja Italija in morda tudi Evropa bi utegnili biti precej drugačni, če bi leta 1976, ko se je volilna zmaga nasmihala komunistični partiji pod vodstvom karizmatičnega Enrica Berlinguerja, komunistom uspelo priti na (koalicijsko) oblast. Vse je kazalo na to, da jim bo to uspelo kot prvi partiji v zahodni Evropi. Pa jim ni. Morda tudi po zaslugi tajnega vmešavanja tedanje britanske vlade v italijanske volitve pred 46 leti, kot kažejo strogo zaupni dokumenti, katerih tajnost je pravkar zastarala. Britanski Foreign Office je tedaj naročil skrivno umazano propagandno kampanjo za diskreditacijo komunistov in Berlinguerja osebno. Vodila sta jo (že dolgo neobstoječi) IRD, uradno oddelek za informacijske raziskave, neuradno pa tajna propagandna veja zunanjega ministrstva za hladno vojno, in varnostno-obveščevalna služba MI6.

IRD je imel tako imenovano specialno uredniško enoto (SEU), ki je bila pristojna za propagandne misije proti komunistom in drugim, ki so jih imeli za grožnjo britanskim interesom po svetu. SEU je tesno sodeloval z MI6, ki deluje po svetu (MI5 deluje doma). IRD je svojim tajnim stikom v tisku namigoval, naj primerjajo morebitni prihod komunistov na oblast z vzponom Mussolinija, in jim pošiljal že napisane članke, ki naj bi razgaljali neiskrenost novega demokratičnega imidža italijanske partije in njeno uradno zavezo marksizmu in leninizmu. MI6 pa je svojim vohunom naročil zbiranje obveščevalnih informacij o Berlinguerju in drugih vodilnih komunistih, o njihovih odnosih z Moskvo in sovjetskem financiranju italijanske partije. Britanski tednik Observer je nedavno razkril, da je IRD v šestdesetih letih med drugim spodbujal umore komunistov v Indoneziji in vodil tajno kampanjo proti levičarskemu podpredsedniku Kenije Ogingi Odingi.

IRD je počel, česar ne bi smel

Že takrat priljubljena BBC-jeva oddaja Panorama je 7. junija 1976, dva tedna pred volitvami v Italiji, ocenila, da je največja komunistična partija v zahodni Evropi na pragu oblasti. Pokazala je veliko Berlinguerjevo fotografijo s pripisom »Bi zaupali temu človeku?«. Gledalce so opozorili, da bi posledice zmage komunistov v Italiji čutili daleč onkraj meja države. Berlinguerju je tedanji dopisnik Richard Lindley postavljal sama nerodna vprašanja. Intervju zveni kot zasliševanje obtoženca o vezeh s Sovjetsko zvezo in sovjetsko partijo. »Če bi se ponovila hladna vojna, komu bi bili lojalni?« je bilo eno od vprašanj. V ozadju je bil IRD, ki je dopisniku »pomagal« s tajnim dosjejem o komunistih. Dopisnik je v intervjuju podvomil o neodvisnosti od sovjetske partije, ki jo je razglasil Berlinguer, in spomnil na »jekleno« vez med partijama, o kateri je govoril njegov predhodnik Palmiro Togliatti. »Naša neodvisnost je preprosto dejstvo,« je dejal Berlinguer, ki ga je dopisnik mučil tudi z vprašanji o Natu in Evropski gospodarski skupnosti ​(EGS). IRD je očitno počel nekaj, česar ne bi smel: demokracije naj se ne bi vtikale v demokratične procese drugih demokratičnih držav, Italija pa je bila tako kot Britanija članica Nata in EGS ter demokracija.

Zadnje veliko delo na črno

Kot zdaj, ko se mnogi v zahodni Evropi bojijo, da se bo prihajajoča najbolj desničarska vlada v Italiji »omehčala« do Putina, so se na tedanjem britanskem zunanjem ministrstvu bali, da bi se zaradi komunistov na oblasti italijanska vlada omehčala do Sovjetske zveze. Ironično je, da so Berlinguerja poskušali diskreditirati tudi v Moskvi, čeprav so še vedno (so)financirali italijanske komuniste. Razkriti britanski dokumenti vsebujejo tudi zaupne besede tedanjega britanskega veleposlanika v Rimu: »Nočemo, da komunistične partije pridejo na oblast v kakršni koli obliki. Treba se jim postaviti po robu z vsemi sredstvi. Vstop komunistov v italijansko vlado bi bil katastrofa.« To je bilo zadnje veliko delo na črno IRD. Leta 1977 je novi zunanji minister David Owen zaprl oddelek, rekoč, da mu ni treba posebej poudarjati, da se demokratični politiki ne bi smeli skrivaj vmešavati v volitve drugih demokratičnih držav.