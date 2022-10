Priznati je treba, da je v zadnjem času, na žalost predvsem na številnih plačljivih pretočnih platformah, na ogled precej veliko zanimivih kakovostnih televizijskih serij. Njihov nabor je obenem precej pisan, saj se v vsakem trenutku najde kaj zanimivega za ljubitelje domala vseh žanrov. Še več, upali bi si trditi, da je izbira na tem področju precej pestrejša kot na filmskem, kjer se (že pogled na sporede kinematografov to hitro razkrije) večina osredotoča bodisi na filme takšnih ali drugačnih stripovskih superjunakov bodisi na animirane filme ali pa predelave starih uspešnic.

Pri serijah je torej drugače, je pa kljub silni izbiri zanimivo, da je od igranih serij na najvišjem mestu biblije za tovrstne zadeve, spletne strani IMDB, serija, od katere zadnjega predvajanega dela bo kmalu minilo deset let – Kriva pota oziroma Breaking Bad. Pred njo je le mini dokumentarna serija Planet Zemlja II (Planet Earth II), Kriva pota pa je hkrati tudi edina serija z več sezonami (5), ki se lahko pohvali z oceno 9,4 – enako ima že omenjeni Planet Zemlja II, njen predhodnik Planet Zemlja in Peščica izbranih (Band of Brothers) iz leta 2001, ki so vse mini serije z od 6 do 11 deli v eni sezoni.

Ukradel ga je materi

O seriji kot taki ne gre izgubljati besed, če si je še niste, si jo pač nujno oglejte. Čeprav smo se v pričujoči rubriki že podrobneje razpisali o glavnem avtomobilu, ki ga vozi glavni junak Walter White (Bryan Cranston), že skorajda legendarnem pontiacu azteku, pa tudi nekaterih drugih, je prevozno sredstvo, ki v seriji odigra še pomembnejšo vlogo, zagotovo avtodom, v katerem že omenjeni White in njegov asistent Jesse Pinkman (Aaron Paul) zaženeta svoj posel s kuhanjem prepovedane sintetične droge metamfetamin.

Ko prideta na idejo, da bi bilo omenjeno dejavnost priročno opravljati v velikem avtodomu, s katerim se lahko zapeljeta daleč stran od radovednih oči, Walt z banke dvigne vse svoje prihranke in Jesseju naroči, naj za 7000 dolarjev priskrbi ustrezen avtodom, ta pa velik del denarja zapravi, manjšo vsoto pa nameni prijatelju, ki avtodom ukrade svoji materi.

Turistična atrakcija

Avtodom, ki je v obupnem stanju in ga je večkrat težko spraviti v tek, nato pomembno vlogo igra v številnih kadrih vso prvo sezono in manjšo tudi v vseh naslednjih do četrte, v kateri ga po številnih zapletih na avtomobilskem odpadu uničijo in s tem izbrišejo vse sledi o tem, kaj se je v njem dogajalo. Manjšo vlogo ima pozneje tudi v filmu, ki prikazuje dogodke po koncu serije, z naslovom El Camino, pa tudi v seriji Better Call Saul, ki je časovno postavljena pred dogodke v seriji Kriva pota.

Avtodom v seriji je fleetwood bounder letnik 1986, ki mu je Jesse v seriji nadel vzdevek The Krystal Ship (Kristalna ladja, zaradi značilne kristalne oblike metamfetamina), med snemanjem pa so uporabili dva, enega za zunanje in drugega, nevoznega, za notranje kadre. Eden je še vedno na ogled v muzeju Sonyjevih studiev, identičen avtodom, ki ga niso uporabili v seriji, pa uporabljajo tudi v Albuquerqueju v ameriški zvezni državi Nova Mehika, kjer so posneli vso serijo in kjer turiste oziroma ljubitelje serije z njim vozijo in jim razkazujejo številna mesta, na katerih so se odvijali pomembni kadri serije.