Kar zadeva aktivnosti pri obveznicah, opažamo nižjo likvidnost zaradi nižje stopnje povpraševanja. Trenutno težje pričakujemo, da se obveznice, globalno gledano, v prihodnjih mesecih ne bi še pocenile, če Fed in druge centralne banke ne obrnejo smeri aktualne restriktivne monetarne politike. Fed iz svoje bilance stanja v zapadlost pušča 60 milijard dolarjev ameriških državnih obveznic na mesec, globalni institucionalni vlagatelji pa nižajo svoje povpraševanje.

Vlagatelje trenutno pestita predvsem dva procesa, ki negativno vplivata na cene delnic in obveznic, in sicer dvigovanje obrestnih mer z drugimi negativnimi elementi zategovanja monetarnih politik centralnih bank ter upadanje globalnega povpraševanja. Dva globalna kupca (Evropa in Kitajska) letos že znižujeta povpraševanje, tretji (ameriški potrošnik) ga še ni.

V tem tednu, natančneje v petek, nas čaka začetek sezone objav poslovnih izidov največjih globalnih podjetij za letošnji tretji kvartal. Ta se bo v ZDA začela z objavo poslovnega izida ameriške največje banke JPMorgan Chase. Na isti dan bo objavljen zelo pomemben podatek o ravni ameriške maloprodaje za september. Medtem ko bo povpraševanje iz Kitajske in Evrope popustilo – popušča že nekaj časa –, prihodnje denarne tokove velikih podjetij v ZDA v pretežni meri podpirajo ameriška gospodinjstva. Raven maloprodaje je odčitek, ki nam pove, koliko trošijo ameriška gospodinjstva. Septembrski odčitek zna v petek zamajati delniške, obvezniške in valutne trge.

Za tretji letošnji kvartal se v ZDA v agregatu pričakujeta rast prihodka in dobička velikih podjetij. Pomembno sporočilo o tveganjih v ekonomiji bodo z višino svojih rezervacij podale največje ameriške banke JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo in Citigroup. Pomemben signal o stanju ekonomije bodo postregli tudi prihodki in dobički teh bank po različnih segmentih poslovanja. Na primer, upad kreditne dejavnosti in morebitni upad depozitov bi negativno vplivala na delniški trg.

Ni skrivnost, da je gospodarsko stanje v ZDA mnogo boljše kot v Evropi, saj je 3,5-odstotna brezposelnost izjemno nizka in potrošnja gospodinjstev še ni upadla. Tako lahko na ameriškem borznem trgu za tretji kvartal v povprečju pričakujemo dobro poslovanje velikih podjetij, ki kotirajo na borzi. Lahko pa bomo priča negativnim revizijam poslovnih planov.

V nedeljo bo kitajski predsednik Xi Jinping na 20. nacionalnem kongresu komunistične stranke skušal dobiti precedenčni tretji mandat za vodjo stranke in kitajske vojske. Kongres bodo vlagatelji pozorno spremljali po vsem svetu. Xi se namreč sooča z gospodarsko škodo, ki so jo povzročile njegove stroge politike ničtega kovida. Sooča se s krizo nepremičninskega sektorja, z demografskimi težavami ter povečanimi napetostmi s Tajvanom in ZDA.