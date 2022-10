Znameniti Michael Mann, znan po filmskih klasikah Poslednji Mohikanec in Vročina, je odmevnejši film nazadnje posnel leta 2009, ko smo v gangsterskih Državnih sovražnikih poleg Johnnyja Deppa gledali Christiana Bala in Marion Cotillard. Ameriški režiser se po nekaj manjših projektih na veliki oder vrača z biografskim filmom Ferrari. Celovečerec na velika platna prihaja prihodnje leto, dirkača in ustanovitelja podjetja športnih avtomobilov Enza Ferrarija pa bo igral Adam Driver, ki smo ga v kinu nedavno videli ob Lady Gaga, ko si je nadel obleko Maurizija Guccija, vnuka ustanovitelja znamenite modne hiše.

Scenarij na podlagi knjige Brocka YatesaEnzo Ferrari: The Man and the Machine poleg Manna podpisuje Troy Kennedy Martin, film pa se bo osredotočil na poletje 1957. Takrat se je Enzo Ferrari odločil usodo podjetja, ki mu je grozil bankrot, postaviti na kocko na znameniti vzdržljivostni dirki po Italiji Mille Miglia. Njegovo takratno soprogo Lauro, s katero sta imela burno zvezo, bo igrala španska igralka Penélope Cruz, njegovo ljubico Lino Lardi Shailene Woodley, Enzovega dirkaškega kolega Piera Tartuffija pa Patrick Dempsey. Zvezdnik serije Talenti v belem je zasebno res tudi talent za volanom, le da navadno sedi v porscheju. Karizmatičnega španskega voznika formule 1 Alfonsa de Portaga bo upodobil manj znani brazilski igralec Gabriel Leone. Po prvotnih načrtih naj bi v glavnih vlogah nastopila Christian Bale in Hugh Jackman.

Film, ki ga producira manjše medijsko podjetje STX Entertainment, snemajo v Italiji. Pričakovanja poleg zvezdniške zasedbe pred kamero podžiga tudi tista za njo. Direktor fotografije je Erik Messerschmidt, ki je nedavno oskarja za fotografijo prejel za delo pri Fincherjevi črno-beli drami Mank, za kostumografijo bo poskrbel dvakratni oskarjevski nominiranec Massimo Cantini Parrini (Pinocchio, Cyrano), za montažno mizo pa bo sedel dvakratni dobitnik prestižnega zlatega kipca Pietro Scalia (JFK, Sestreljeni črni jastreb). Mann, ki je poprijel tako za režiranje kot pisanje scenarija, je pri projektu tudi v vlogi producenta.

Kljub ambiciozni zasedbi so tovrstne avtomobilske drame za Hollywood precejšnje tveganje. Spomnimo, da odlična akcijska drama Dirka življenja o rivalstvu med Jamesom Huntom in Nikijem Laudo, ki jo je režiral Ron Howard, ob 38-milijonskem proračunu ni zaslužila niti 100 milijonov dolarjev. Je pa res, da je blagajne nekoliko bolje napolnila drama Izzivalca o znamenitem Le Mansu leta 1966, v katerem je režiser James Mangold vzel pod drobnogled spopad Forda in Ferrarija ter popisal nastanek legendarnega Fordovega dirkalnika GT40. Film je več kot podvojil 100-milijonski proračun. Ferrari naj bi, kot rečeno, v kina pridrvel predvidoma prihodnje leto. Medtem ko napovednika še ni, je v medije nedavno zašla prva fotografija s snemanja, na kateri vidimo Driverja v naslovni vlogi.