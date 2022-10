Prav tako ni na mestu, da se predsednik republike sam odpoveduje svoji moralni avtoriteti. Verjetno državljanke in državljani od svojega predsednika pričakujemo, da je v nekem obsegu (če se da čim večjem) moralna avtoriteta. S tem, ko zanika sebe kot moralno avtoriteto, degradira sebe in funkcijo, ki jo predstavlja, pa čeprav je morda njegov (mogoče celo plemeniti) namen, da izpade bolj ljudski in ne vzvišen. Prva moč predsednikove moralne avtoritete izvira in spoštovanja njegovih izjav, predlogov. Nekaj je obljubljati, da bodo moralne avtoritete, spet drugo je to dejansko biti v času mandata.

Odločitve, kdaj izraziti mnenje kot predsednik republike, niso vedno najlažje, včasih bi moral predsednik izraziti svoje stališče, pogled na neko zadevo, pa čeprav se s tem zameri določeni skupini volivcev. Od predsednika pričakujem malo populizma in več pokončne drže in vodenja z zgledom. Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin je pomembna pridobitev moderne pravne države in predsednik republike kot branik ustavnega reda bi moral zagovarjati tudi stališča, ki večinsko niso všečna, so pa pravilna za obstoj in razvoj države, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. x Večer v soboto