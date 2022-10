Za okrutni umor 38 let zapora

Zaradi okrutnega umora nekdanje partnerice, 44-letne Vesne Perišić, je bil v Splitu 55-letni Željko Đekić obsojen na 38 let zapora. Konec novembra lani je prišel v trgovino Lidl, kjer je delala, in jo napadel z nožem. Približal se ji je izza hrbta, izvlekel nož z 18-centimetrskim rezilom, ki ga je imel skritega pod jakno, in jo kar 20-krat zabodel.