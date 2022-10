Spominska ploščica za kralja Tončka

Na včerajšnji svetovni dan brezdomstva je potekala slovesnost ob namestitvi spominske ploščice na klopco v Miklošičevem parku, kjer je več kot 30 let “kartona in betona” preživel Anton Pugelj - Tonček. Obeležje je spomin na znamenitega ljubljanskega brezdomca in hkrati opomin, da v Sloveniji za izkoreninjenje brezdomstva nismo naredili dovolj.