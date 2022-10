Kako noroviruse spraviti iz pitne vode

Več kot teden dni je že od takrat, ko so prebivalci v Spodnji Savinjski dolini začeli tožiti o trebušnih težavah. Številni so zaradi driske in bruhanja poiskali pomoč tudi v celjski bolnišnici, kjer pa so na zdravljenju zadržali zgolj dva otroka. V Javnem komunalnem podjetju Žalec so odkrili tehnično napako, povezano z doziranjem klora, ki so jo že odpravili, a voda tudi po tednu dni ni pitna, saj so v njej odkrili tudi noroviruse.