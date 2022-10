Dizelsko gorivo bo tako dražje za osem centov, NMB-95 pa za šest centov dražje kot v preteklem 14-dnevnem obdobju. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,367 evra na liter, kar skoraj za 8 centov dražje, kot v preteklem 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

V kolikor ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah (kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke) za liter dizla potrebno odšteti 1,855 evrov na liter. Pri 50-ih litrih bi potrošniki plačali 92,75 evrov, kar pomeni, da zaradi ukrepanja države potrošnik pri 50-litrskem tanku prihrani 8,55 evrov.

V kolikor ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah (kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke) za liter NMB 95 potrebno odšteti 1,528 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi potrošnik plačal 76,40 evrov, kar pomeni, da potrošnik zaradi ukrepanja države pri 50-litrskem tanku prihrani 5,7 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Preberite si več informacij o cenah naftnih derivatov ter preverite aktualne cene na posameznih bencinskih črpalkah.