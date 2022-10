Lukašenko Ukrajino obtožuje pripravljanja napada na Belorusijo

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je danes obtožil Ukrajino in njene zahodne zaveznice, da pripravljajo napad na ozemlje njegove države, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je dejal, da bosta Belorusija in Rusija začeli z nameščanjem skupne regionalne skupine oboroženih sil. V Bruslju so posvarili pred nadaljnjim zaostrovanjem.