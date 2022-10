Kibernetski napadi, ki so usmerjeni tako proti posameznikom kot podjetjem vseh velikosti, so se povečali tudi z začetkom vojne v Ukrajini, so v sporočilu za javnost zapisali v Telekomu Slovenije.

Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov so zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat dostavijo s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme.

Po pogostnosti sledijo napadi DDoS ter izguba, razkritje in kraja podatkov. Ob tem v operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije zaznavajo tudi velik porast zlorab ali poskusov zlorab prijavnih podatkov (gesel, osebnih podatkov, podatkov plačilnih kartic), vedno več je poskusov skeniranja zunanjega in internega omrežja.

»Kiberkriminalci aktivno iščejo razpoke in ranljivosti sistemov in poslovnih procesov, da se dokopljejo do vrednih poslovnih podatkov ali da onemogočijo delovanje storitev. Skratka karkoli, kar bi lahko pretvorili v denar s prodajo informacij oz. podatkov ali pa z izsiljevanjem podjetij, organizacij, institucij in posameznikov,« je pojasnil direktor Telekomovega operativno-storitvenega centra Janez Anžič.

S pospešeno digitalizacijo se informacijska tveganja po njegovih besedah še povečujejo. »Zagotavljanje informacijske varnosti ni nikoli zaključen proces,« so Anžiča še povzeli v sporočilu za javnost.

Telekom Slovenije operativni center kibernetske varnosti uporablja za lastne potrebe, pa tudi za zagotavljanje varnosti posameznikov, podjetij vseh velikosti, organizacij in dogodkov.