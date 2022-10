V soboto so policisti na Škofijah ustavili 30-letnega državljana Francije, ki je prevažal štiri državljane Iraka in državljana Afganistana.

V nedeljo ponoči pa so na bencinskem servisu v Šmarjah ustavili osebni avtomobil italijanskih registracij. Vozil ga je 18-letni državljan Kosova, v vozilu je bilo še osem državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Nezakonito je v Slovenijo vstopilo tudi 16 državljanov Iraka, ki so jih v ponedeljek ponoči policisti ustavili na Bivju. Nezakonite migrante je s kombijem prevažal 45-letni voznik iz okolice Ljubljane.

Na Policijski upravi Koper so letos obravnavali 107 kaznivih dejanj nezakonitega prehajanja meje, pri tem so obravnavali 104 osumljene. Skupno so privedli 75 osumljencev in odredili pripor 72 osebam. V zadnjem tednu pa so zaradi omenjenih kaznivih dejanj prijeli 11 osumljencev, devetim so že odredili pripor.

Voznika, ki je prevažal nezakonite migrante, so policisti prijeli tudi v Dvorcah v občini Brežice. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so ustavili osebni avtomobil registrskih oznak Bosne in Hercegovine, v katerem je turški državljan prevažal štiri državljane Iraka. Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali ter ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.