Pahor je Rogliču vročil zlati red za zasluge zaradi izjemnih športnih dosežkov, uveljavljanja Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdiha, ki ga s svojim značajem vliva ljudem.

»Primož Roglič iz Kisovca pri Hrastniku je s svojo športno zgodbo in osebnostjo osvojil slovenska srca ter postal junak slovenskega kolesarstva. S spremljanjem njegovih nastopov na letošnji in lanski dirki po Franciji ter letošnji dirki po Španiji smo spoznali nepredvidljivost kolesarskih dirk in hkrati začutili, kako zelo ga imamo radi,« so zapisali v izjavi urada predsednika države.

»Predstavlja zgodbo uresničenih želja, ki so posledica trdega dela in osredotočenosti. Zanj je šport odlična popotnica za življenje in ena najlepših iger, kar jih pozna svet. Nikoli ne neha biti skromen. Z nami deli svoje občutke, priznava razočaranja, pa vendar ohranja vero, da bo bolje, da ni vse končano. Daje nam občutek človečnosti in hkrati nadzemeljske veličine. S svojo skromnostjo in odkritostjo čara in očara,« so še dodali ob koncu predstavitve odličnega kolesarja.

Za Rogličem so sezone neverjetnih uspehov, ki pišejo slovensko kolesarko zgodovino. Kot prvemu Slovencu mu je uspelo nositi rumeno majico na dirki po Franciji, je prvi Slovenec, ki je osvojil tritedensko dirko, je prvi Slovenec z zmago na enem od petih kolesarskih spomenikov in je prvi slovenski kolesar z zlato olimpijsko medaljo, so še dodali.

Dvaintridesetletnik je športno kariero začel kot smučarski skakalec in postal mladinski svetovni prvak s slovensko zasedbo v Trbižu (2007). Po grdem padcu v Planici ter kasnejšem premisleku glede nadaljevanja športne poti v smučarskih skokih se je odločil zamenjati šport in se preizkusiti v kolesarstvu.

Takoj je pokazal pravo nadarjenost in se v kratkem časovnem obdobju slovenskim navijačem vtisnil v spomin kot velik borec in zmagovalec. V karieri se je večkrat pobral po grdih padcih in poškodbah ter slavil na največjih dirkah.

Za kratko se je kolesarski as pred operacijo ramena, ki ga čaka po 12. uri, ustavil pred zbranimi novinarji in govoril o ponosu, ki ga čuti kot prejemnik odlikovanja.

»Čutim veselje, srečo, ponos. V bistvu v trenutkih, v katerih živimo zdaj, tudi jaz, ko se mi toliko stvari zgodi, včasih izgubim osredotočenost in se sprašujem, zakaj pride do tega. Potem pa se s takšnim vpisom sprašujem, 'ali sem to res jaz'. Neverjetno, sem izjemno ponosen. Kot sem že dejal na odru, red je red, zlati red je pa še veliko več. Če sem ga prejel za navdih ... Vsak od nas je nek navdih in to nas eden drugega rine naprej,« je dejal odlični kolesar.

V karieri je v desetih sezonah dirkanja zbral 65 zmag. Največje med njimi so tri skupne zmage na dirki po Španiji (2019, 2020, 2021), zmaga na prestižnem spomeniku Liege-Bastogne-Liege (2020), olimpijsko zlato v vožnji na čas (2021), srebro v kronometru na svetovnem prvenstvu (2017) ter številne zmage na pomembnih večdnevnih preizkušnjah.

To sezono Rogliču na tritedenskih dirkah ni šlo po načrtih. Grd padec v peti etapi ga je stal boja za skupno zmago na dirki po Franciji, kasneje pa je po padcu z drugega mesta v skupnem seštevku moral končati še špansko pentljo. Po odlikovanju ga v naslednjih urah čaka operacija rame, ki mu že dlje časa povzroča težave. Nato sledi daljše okrevanje.

»Lačen sem in žejen,« je pred odhodom iz predsedniške palače pred operacijo dejal že nekaj časa tešč Roglič. Na slovesnosti so ga spremljali vsi bližnji ter visoki športni funkcionarji in drugi.