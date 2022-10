Nobelova nagrada za ekonomijo trojici za raziskave o bankah in finančni krizi

Nobelovo nagrado za ekonomijo za leto 2022 so prejeli Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond in Philip H. Dybvig za raziskave na področju bank in finančne krize, je sporočila Kraljeva švedska akademija znanosti. Vsi trije nagrajenci prihajajo iz ZDA.