Prva tekmica 30-letne Gorenjke je bila nevarna Madžarka Szabina Gercsak, v preteklosti tudi že nosilka evropske kolajne, ki je Pogačnikovo premagala na lanskem SP v Budimpešti.

Visokorasla Madžarka in Pogačnikova sta pokazali, da sta izredno izenačeni, aktivnejša pa je bila Pogačnikova in bila zato po 1:43 minute podaljška nagrajena z zmago. Tekmo je končala v parterju z vzvodom.

Avstralka Aoife Coughlan že desetletje osvaja odličja na celinskih prvenstvih, nazadnje je bila bronasta letos na združenem prvenstvu obeh Amerik in Oceanije v Peruju. Že dejstvo, da je bila Pogačnikova prav tako bronasta na celinskem prvenstvu v Sofiji, je obetalo še en zanimiv obračun.

Favoritinja pa je bila slovenska tekmovalka, ki je letos spomladi dobila polfinalna dvoboja v Sarajevu in Pragi. Za večjo aktivnost je bila tokrat nagrajena Pogačnikova in je napredovala po tretji kazni za tekmico.

Nemka Miriam Butkereit pa je bila izjemno neugodna za Pogačnikovo, s katero ima po novcem razmerje v zmagah 7:0. Tokrat je bila enostavno aktivnejša, hitrejša in močnejša ter po minuti dvoboj zaključila s končnim prijemom v parterju.

Očitno se je Pogačnikova odločila za napačno taktiko. Letos v Zagrebu je bila prvič blizu zmage, ko je imela tekmica v podaljšku že dve kazni, tokrat pa je dvoboj potekal močno enosmerno.

"Vsekakor sem si želela več, kot sem a tem prvenstvu pokazala. V zadnji borbi sem naredila napako. Vedela sem, da je Nemka močna v parterju, prej sem na ta način že izgubila z njo in tega si ne bi smela privoščiti. To me je stalo uvrstitve med osmerico. A ... glavo gor. Letos me čakajo še tri močne tekme," je takoj po porazu povedala tekmovalka kranjskega Triglava, ki bo v Bakuju, Avstraliji in sklepnem mastersu skušala osvojiti čim več točk na poti do olimpijskih iger v Parizu 2024.

"Nemke so zame neugodne vse, ker so visoke in desničarke in to je tip tekmovalke, ki mi ne ustreza. Vsakič mi nekaj malega zmanjka," je še dejala dolgoletna reprezentantka, ki je sama ena redkih levičark na tekmovanju.

Bolj zadovoljna je bila z drugima nastopoma: "Z Madžarko se dobro poznava in vedela sem, kaj pričakovati in kako se boriti proti njej. Zmage sem bila vesela. Avstralka je na lestvici višje od mene. Tudi njo sem premagala in s tem delno izpolnila načrte. A želela sem si vsaj še kakšno zmago."

V turškem kimonu je danes nastopil tudi Mihael Žgank v moški kategoriji do 90 kilogramov in se poslovil po drugem krogu, potem ko pa je z metom presenetil Korejec Yujeop Han. Za nekdanjega slovenskega reprezentanta je bilo razočaranje veliko, saj je po zmagah na islamskih ter sredozemskih igrah na SP pričakoval več.

"Po olimpijskih igrah sem se osredotočil na svetovno prvenstvo in vse je bilo usmerjeno v to. Pričakoval sem borbe za kolajno, tudi za naslov, a bom na to moral še počakati. Bil sem sproščen in samozavesten. Morda celo preveč samozavesten, a vseeno osredotočen. Rahlo me je iz tira vrgla poškodba komolca v prvem dvoboju in v drugem nato nisem povsem dominiral. Je pa res, da bo potrebna resna analiza. Morda je bilo to sezono na sporedu preveč tekmovanj," je za slovenske medije po tekmi povedal Žgank.