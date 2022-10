V torek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 15, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo na Primorskem povečini sončno, predvsem v sredo bo še pihala šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. S šibkim vetrom južnih smeri doteka k nam v višinah občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ob severnem Jadranu bodo zjutraj in dopoldne krajevne plohe. V torek se bo postopno delno razjasnilo, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden.