»Sirene za zračni napad širom Ukrajine ne pojenjajo (...) Na žalost so mrtvi in ranjeni. Prosim, ne zapuščajte zaklonišč,« je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski in Rusijo obtožil, da želi Ukrajino »izbrisati z obličja Zemlje«.

»Pazite nase in na svoje najdražje. Zdržimo in bodimo močni,« je še sporočil rojakom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O eksplozijah so davi poročali iz Kijeva, kjer naj bi v središču mesta odjeknilo več močnih eksplozij, tarča obstreljevanja pa so bila tudi druga mesta, med njimi Lvov na zahodu države. O napadih so poročali tudi iz regije Dnipropetrovsk, že ponoči pa je nov napad pretresel mesto Zaporožje.

V ruskih napadih na Kijev je bilo najmanj pet mrtvih in 12 ranjenih, je na Telegramu sporočil svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko. Med mesti, ki so jih zadeli izstrelki, je bilo tudi otroško igrišče, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Po navedbah očividcev je bilo na območju okoli Kijeva približno dve uri po tistem, ko je odjeknila prva eksplozija, slišati še več eksplozij. Reševalci so poskrbeli za ranjene in gasili goreče avtomobile, kažejo objavljeni posnetki.

Opozorilo pred zračnim napadom je bilo razglašeno za skoraj vso državo, župani v mestih pa so ljudi pozivali, naj poiščejo zaklonišča proti bombami.

Do ruskih napadov prihaja po sobotni eksploziji, ki je poškodovala strateško pomemben most med polotokom Krim in celinsko Rusijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zanjo okrivil ukrajinske tajne službe in potezo označil za teroristično dejanje.