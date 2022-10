V družbi ljubiteljic italijanskih blagovnih znamk Tare Zupančič, Ane Klašnja, Nike Urbas in drugih modnih vplivnic se je v Emporiumu in Galeriji Emporium sredi septembra drugo leto zapored začel Mesec italijanske mode. Dogodek je slavnostno odprla direktorica Magistrat Internationa Jožica Brcar, skupaj s soorganizatorji projekta Serenello Marzoli, direktorico Italian Trade Agency v Ljubljani, in Carlom Campanilejem,veleposlanikom Italije v Sloveniji.

​Vse do sobote, 15. oktobra, bodo Emporium, Galerija Emporium in spletna trgovina Emporium.si slovenski dom italijanske mode. Mesec italijanske mode poudarja tudi pomen ikon filmske industrije, ki so pripomogle k razcvetu italijanske modne industrije. V ta namen izložbe Galerije Emporium in Emporiuma krasijo fotografije nekaterih ikoničnih filmskih igralcev, kot sta Sophia Loren in Monica Bellucci, ki sta ponesli italijansko modo v svet.

Velika zaključna zabava bo v sredo, 12. oktobra, ko se bosta na veliki modni reviji v Galeriji Emporium predstavili blagovni znamki Diadora in Colmar. tj

