V Šiški sta tribuni VIP in za navijače gostov druga ob drugi in ju loči le ograja. Ker je navijaška skupina Green Dragons nezadovoljna z nemškimi lastniki kluba, se je Bravo kot organizator tekme zaradi zagotovitve varnosti odločil, da bo vodstvo Olimpije tekmo spremljalo s terase klubskega bara na drugi strani stadiona. Predsednik Olimpije Adam Delius, direktor Igor Barišić in sodelavci so bili na stadion pripeljani po posebni poti in parkirali na mestih, ki so rezervirana za sodnike. Videli so razpad in ponižanje Olimpije, saj je Bravo v najboljši tekmi sezone z obrestmi obračunal vso smolo, ki jo je imel na prejšnjih tekmah. Potem ko je Bravo na 11 tekmah dosegel osem golov, jih je proti Olimpiji pol ducata za prestižno zmago v mestnem derbiju, v katerem je bilo vodilno moštvo povsem nebogljeno.

​Hat- trick Martina Kramariča

»Poklopilo sem nam je vse, kar smo načrtovali v taktični pripravi. Odločili smo se za visok presing, saj Olimpija pušča veliko prostora v organizaciji igri. Ker so bili fantje fantastični, so tekmecu odvzeli veliko žog in nato vse počeli tako, kot smo trenirali ves teden. Z velikim številom igralcev smo prihajali v prazne prostore in se pravilno odločali v zaključku. Ker smo si že do 70 minute dosegli šest golov, ni bilo treba uporabiti načrta B, ko ne bi mogli več igrati visokega presinga. Če bi bil izid tedaj 2:1, bi imeli velike težave,« je bil vidno zadovoljen trener Brava Dejan Grabić, ki je tako dobil potrditev, da je način igre pravi. Če bo Bravo tudi na naslednjih tekmah prikazal takšen presing, bodo imele v slovenski ligi proti njim težave vse ekipe.

Junak tekme je bil kapetan Brava Martin Kramarič s hat-trickom in bil vodja pogroma nad Olimpijo. »V formi je že pet, šest tekem. Je igralec medprostorov in v njih se je začel odločati pravilno. V tem segmentu je neverjeten igralec za slovensko ligo in še kaj več. Z njim smo se veliko ukvarjali in zdaj vidi, kaj mu to prinaša v igri. Pod pritiskom se ne obrača v neznano, ampak pogleda, odigra, se odkrije, čez sekundo znova dobi žogo in v tem uživa,« je pojasnil Grabić. Dodano kakovost je Bravo dobil še s prihodom Tamarja Svetlina, ki je z vodilnim golom tekmo usmeril v korist razigranega Brava, pri katerem je bil vratar Lubej Fink povsem brez dela.

​Riera: Moja odgovornost za poraz je dvesto odstotna

V prve pol ure je prišla Olimpija do treh priložnosti za vodstvo, a je Nukić z glavo streljal mimo gola, Rui Pedro pa je stresel okvir gola. Igra gostov ni bila v skladu s prejšnjimi predstavami. Stavili so na tehnično znanje, a bilo je premalo gibanja, zvezna vrsta je bila počasna in nekreativna, posamezniki so igrali privatno tekmo, nekateri bi igrali le v napadu in se niso vračali v obrambo, kjer so igralci naredili kopico napak. Poskus, da je bil poveljnik obrambe Crnomarković na klopi, Estrada pa na igrišču, se ni obnesel. »Vse je šlo narobe. Težek dan, ko se niti ena žoga ni odbila tako, kot sem želel. Upam, da smo prejeli vse gole do konca sezone. Bolje, da jih je toliko na eni tekmi, kot da so porazdeljeni. Odgovornost za poraz je povsem moja in to ne sto, ampak dvesto odstotkov. Jaz sem tisti, ki je odločil, kako bomo igrali. To je povsem drugače, kot takrat, ko izgubiš za gola ali dva. Ko pristop ne bo pravi, ko želja ne bo dovolj velika, se bom lahko pritoževal in kritiziral druge. Igrali so po mojih idejah in sem prvi, ki se moram iz tega poraza nekaj naučiti,« je trener Olimpije Albert Riera prevzel odgovornost za poraz. Igralce je takoj po tekmi poslal na petnajstminutni (regeneracijski) trening, da jim je danes namenil prost dan, ko bodo prečistili glave in v torek začeli priprave na sobotni derbi z Mariborom. Ko smo ga vprašali, kaj je dejal igralcem v slačilnici, je odvrnil: »Dovolil sem jim, da govorijo, da je poraz kriv trener.«

Ko so igralci Olimpije po tekmi odšli do navijačev, ni bilo povišanih tonov, ampak le vzkliki: »Zmagajte derbi.« »Razumem frustracije navijačev, a nam je še težje na igrišču, ko v sebi čutimo, da nismo pravi. Lahko govorimo o naši vratnici pri 0:0, a Bravo je bil konkretnejši v zaključkih, po vodstvu se je razletel in bil fenomenalen. Čeprav smo šli v drugem polčasu v popolno tveganje, je nedopustno, da smo prejeli šest golov. Vsaka ekipa v sezoni pade v krizo in tekma z Bravom je bil eden izmed teh momentov. Moramo se zavedati, da smo prvi zaradi dobrega dela in kakovosti, ki jo premoremo. Zdaj se moramo resetirati za derbi, s katerim lahko vse skupaj hitro obrnemo in bo ta poraz pozabljen. V slačilnici glave niso bile sklonjene, ampak smo jih dvignili. Tudi vratarju Pintolu smo dejali, naj dvigne glavo, saj je gole prejemal zato, ker smo mi to tekmecu omogočali. Za gole je kriva ekipa, ki ga je razočarala in ne on,« je v imenu slačilnice spregovoril kapetan Timi Max Elšnik.

Prekinitev v Mariboru

Dvoboj v Ljudskem vrtu se je začel z dobrodošlico za zvenečo okrepitev. »Jojo viola« so v pozdrav Josipu Iličiću vzklikali gledalci. Slovenski reprezentant pa še ni nared za igro, tako da je bil le v vlogi gledalca. Ta je tako videl tudi začetni met atletskega zvezdnika Kristjana Čeha. Vse je bilo nared za praznično soboto, a se ni izšlo po željah domačih. Ne le, da so Mariborčani prekinili niz treh zmag, ampak so sodniki za nameček za skoraj pol ure prekinili tekmo po metanju predmetov s tribun na zelenico. Vzrok je bilo nezadovoljstvo s sojenjem, posebej po izključitvi vratarja Sama Pridgarja in prekrška Marka Tolića nad Adnanom Golubovićem. Na koncu pa je Žan Benedičič s pravo mojstrovino poskrbel za poln plen Primorcev. Ti zdaj za Olimpijo zaostajajo šest točk, Maribor pa 13.

Aluminij in Rogaška ne popuščata Izidi 11. kroga v 2. SNL: Aluminij – Jadran Dekani 4:1 (2:1), Nafta 1903 – Kety Emmi & Impol Bistrica 0:2 (0:2), Triglav Kranj – Fužinar Vzajemci 2:1 (0:1), Krško – Primorje 2:2 (1:1), Rogaška – Roltek Dob 3:0 (2:0), Brinje Grosuplje – Beltinci Klima Tratnjek 0:1 (0:1), Ilirija 1911 – Vitanest Bilje 2:1 (1:0), Krka – Rudar Velenje 1:1 (1:0), vrstni red: Aluminij 26, Rogaška in Krka po 24, Nafta 20, Ilirija in Bistrica po 17, Bilje 16, Beltinci 15, Krško, Fužinar in Primorje po 12, Dob in Kranj po 10, Velenje in Dekani po 9, Grosuplje 5.