Kako zelo različne so lahko poti na vrh, je na lastni koži izkusil nizozemski voznik v formuli 1, dirkač Red Bulla Max Verstappen. Če je lani do svojega prvega naslova svetovnega prvaka prišel v zadnjem krogu zadnje dirke, potem ko je bil za njim celoleten boj z izjemnim Britancem Lewisom Hamiltonom, letos pravega tekmeca ni imel in si je drugi naslov včeraj v Suzuki z zmago na dirki za veliko nagrado Japonske (že 12. v sezoni) zagotovil precej mirno – že štiri dirke pred koncem prvenstva. Nikakor pa to ne pomeni, da je bila mirna tudi dirka kot taka. Pravzaprav bi težko bila bolj kaotična.

Glavni krivec je bil tudi tokrat dež, zaradi katerega je bila dirka precej skrajšana, saj so skupno prevozili le 28 krogov od načrtovanih 53. A to še zdaleč ne pove vsega. Prvič se je zaiskrilo že v drugem krogu, ko je Španec Carlos Sainz (Ferrari) končal v zaščitni ogradi in je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, sledila pa je prekinitev z rdečimi zastavicami. V močnem dežju so nato želeli izvesti nov start, a ga zaradi vremenskih razmer dvakrat prestavili, manj kot uro pred iztekom časovne omejitve za dirko (tri ure) pa so tekmovanje nadaljevali za varnostnim avtomobilom ter nato dirkali vsega 40 minut. V cilj je prvi pripeljal Verstappen pred monaškim voznikom Ferrarija Charlseom Leclercom, pred dirko njegovim najbližjim zasledovalcem, tretji pa je bil Red Bullov Mehičan Sergio Perez. Vrstni red torej, ki Nizozemcu ni zagotavljal naslova, in zdelo se je, da se bo odločitev prestavila na naslednjo dirko v ZDA, ki bo 23. oktobra.

A sledil je nov zaplet in temu še eden, oba pa sta se razpletla v Verstappnovo korist​. Najprej je vodstvo dirke kaznovalo Leclerca, ker si je v šikani nepravilno skrajšal pot, zaradi česar je bil deležen petsekundnega pribitka in je padel na tretje mesto, na drugo pa je napredoval Perez. To je že bil vrstni red, ki bi Verstappnu zagotavljal naslov, a zgoditi se je morala še zadnja stvar. Pravila namreč narekujejo, da se na skrajšanih dirkah razdelijo le polovične točke glede na vrstni red, ki je veljal v trenutku prekinitve. A ker se je dirka v Suzuki nadaljevala za varnostnim avtom in se ni začela znova ter se je tudi normalno končala, so kljub le 28 krogom podelili cel komplet točk, kar je pomenilo, da je prvenstvo dokončno odločeno.

Verstappen je tako šele na poti proti stopničkam izvedel, da je vnovič svetovni prvak, pa še takrat je zmedeno pogledoval okoli, da bi se prepričal, ali je to res. »Neverjetno, kakšna sezona je za nami. Morda je bil prvi naslov bolj čustven, je pa ta drugi še lepši, poseben pa tudi zato, ker smo ga osvojili pred predstavniki Honde in japonskimi navijači,« je bil navdušen Max Verstappen. Dodajmo še, da je za ogromno jeze med dirkači poskrbelo še dvižno vozilo (žerjav), ki se je nepričakovano znašlo na stezi ob že omenjeni Sainzovi nesreči, in velika sreča je, da ni vanj nihče trčil.