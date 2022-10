Slovenska nogometna reprezentanca bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji igrala v skupini H, njene tekmice pa bodo reprezentance Danske, Finske, Kazahstana, Severne Irske in San Marina, je včeraj odločil žreb v Frankfurtu, ki ga je izvedel nekdanji nogometni zvezdnik Jürgen Klinsmann. Evropsko prvenstvo bo čez dve leti v desetih mestih (v Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu) med 14. junijem in 14. julijem gostila Nemčija. Danska je trenutno deseta reprezentanca na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Finska je 56., Severna Irska 59., Slovenija 63., Kazahstan 113., San Marino pa zadnji, 211.

Slovenija v tretjem bobnu

Naslov prvaka bo branila Italija, ki je bila lani v finalu boljša od Anglije. Žreb je določil, da se bosta lanski finalistki pomerili že v kvalifikacijskem delu v skupini C. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na prvenstvo, tri mesta pa bodo zapolnile ekipe po dodatnih kvalifikacijah lige narodov marca 2024. Kot gostiteljica je Nemčija na prvenstvo že uvrščena.

Slovenija je bila pred žrebom v tretjem bobnu skupaj z Ukrajino, Islandijo, Norveško, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Švedsko in Armenijo. V žrebu je bilo 53 reprezentanc (zaradi sankcij ni bilo Rusije), ki so jih razdelili v sedem skupin s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi člani. Štiri reprezentance, ki so si zagotovile nastop na finalnem turnirju lige narodov (Hrvaška, Španija, Italija in Nizozemska), so dobile skupine s po petimi reprezentancami, ker bodo na tak način igrale manj tekem, tako da bodo lahko nastopile na zaključnem tekmovanju lige narodov junija prihodnje leto.

Favorit Danska, avtsajder San Marino

»Vedno je pri žrebu tako, da to, ali si zadovoljen ali ne, ne pomeni nič. Na koncu bi lahko bilo boljše ali slabše. Mislim, da je to skupina, v kateri lahko tekmujemo, a bo zahtevala dobro, kompaktno, hrabro ekipo, ki bo imela cilj. In vedno je cilj uvrstiti se na takšno tekmovanje, kot je evropsko prvenstvo leta 2024,« je po žrebu za Nogometno zvezo Slovenije povedal slovenski selektor Matjaž Kek in dodal: »Spoštujem vsakega tekmeca, v naši skupini so, mogoče z izjemo San Marina, vsi takšni, da lahko izgubiš proti vsakemu kakšno točko, če nisi pravi. Toda naš cilj je iti na veliko tekmovanje in moramo najprej razmišljati o sebi.« Kek je priznal, da je zadovoljen, da Slovenija ni končala v skupini B ali C, ki sta najkakovostnejši.

»Izognili smo se drugi in tretji skupini, ker sta bili izjemno močni po prvih dveh krogih žreba. Naša skupina je konkurenčna, da se tekmovati. Tu je zelo močna danska vrsta, pa San Marino, ki je nekoliko slabši po kakovosti, vse druge ekipe pa so na taki ravni, da lahko vsaka premaga vsako. Dalo se bo tekmovati in upam na najboljše,« je iz Frankfurta sporočil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović ter sklenil: »Če bodo slovenski nogometaši nadaljevali igre, kakšne so pokazali na zadnjih štirih tekmah v ligi narodov, se lahko nadejamo uvrstitve na evropsko prvenstvo«.